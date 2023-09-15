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15 Eylül 2023 Cuma 13:15:00 - Güncelleme:15 Eylül 2023 Cuma 13:15:00

Gazprom'dan bir ilk! Kuzey Deniz Yolu üzerinden başardı

Kaynak: AA

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Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Deniz Yolu üzerinden ilk defa kendi ürettiği sıvılaştırılmış doğal gazı (LNG) sevk ettiğini duyurdu.

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Velikiy Novgorod isimli LNG tankerinin, şirketin Rusya'daki Portovoya sahasında ürettiği doğal gazı Çin'e sevk ettiği belirtildi.

Şirketin söz konusu LNG sevkiyatını ilk defa Kuzey Deniz Yolu üzerinden gerçekleştirdiğine işaret edilen açıklamada, yeni güzergahın Asya-Pasifik bölgesine LNG sevkiyat süresini önemli oranda kısalttığı kaydedildi.

- RUSYA İÇİN KUZEY DENİZ YOLU'NUN ÖNEMİ HIZLA ARTIYOR

Rusya'nın "Süveyş Kanalı'na alternatifi" olarak adlandırılan Kuzey Deniz Yolu, Rus hükümetinin son dönemde geliştirilmesine en çok önem verdiği güzergah olarak ön plana çıkıyor.

Kuzey Deniz Yolu üzerinden 2014'te yılda 4 milyon ton kargo taşınırken, söz konusu hacim geçen yıl 34 milyon tona çıktı. Rus hükümeti 2030 itibarıyla Kuzey Deniz Yolu üzerinden taşınan kargo hacmini 100 milyon tonun üzerine çıkarmayı hedefliyor.

Tokyo'dan Hamburg'a giden bir konteyner gemisinin Süveyş Kanalı üzerinden yaklaşık 48 gün seyahat etmesi gerekirken, bu süre Kuzey Deniz Yolu üzerinden yaklaşık 35 güne düşüyor.

Etiketler : Gazprom Gazprom LNG Kuzey Deniz Yolu enerji şirketi
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