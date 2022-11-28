Gazprom, Ukrayna üzerinden Moldova'ya doğal gaz sevkiyatını azaltmayacak

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Moldova'ya gönderilen doğal gazın bir kısmının Ukrayna'da tutulduğunun tespit edildiği anımsatıldı.

Moldova tarafının söz konusu gaz için gerekli ödemeyi Gazprom'a yaptığı bilgisine yer verilen açıklamada, bu nedenle doğal gaz sevkiyatının da azaltılmamasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, Moldova'nın sözleşme yükümlülüklerini sıklıkla ihlal ettiğinin ve Gazprom'un gaz sevkiyatını tümüyle durdurma hakkını saklı tuttuğunun altı çizildi.

Gazprom'dan 22 Kasım'da yapılan açıklamada, Moldova'ya gönderilen doğal gazın bir kısmının Ukrayna'da kaldığı, durumun devam etmesi halinde 28 Kasım'dan itibaren Ukrayna üzerinden gaz sevkiyatının azaltılacağı bildirilmişti.