Gazprom, Ukrayna üzerinden Moldova'ya doğal gaz sevkiyatını azaltmayacak
Kaynak: AA
Rus enerji şirketi Gazprom, Ukrayna üzerinden Moldova'ya doğal gaz sevkiyatını azaltmama kararı aldığını bildirdi.
Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Moldova'ya gönderilen doğal gazın bir kısmının Ukrayna'da tutulduğunun tespit edildiği anımsatıldı.
Moldova tarafının söz konusu gaz için gerekli ödemeyi Gazprom'a yaptığı bilgisine yer verilen açıklamada, bu nedenle doğal gaz sevkiyatının da azaltılmamasına karar verildiği belirtildi.
Açıklamada, Moldova'nın sözleşme yükümlülüklerini sıklıkla ihlal ettiğinin ve Gazprom'un gaz sevkiyatını tümüyle durdurma hakkını saklı tuttuğunun altı çizildi.
Gazprom'dan 22 Kasım'da yapılan açıklamada, Moldova'ya gönderilen doğal gazın bir kısmının Ukrayna'da kaldığı, durumun devam etmesi halinde 28 Kasım'dan itibaren Ukrayna üzerinden gaz sevkiyatının azaltılacağı bildirilmişti.
- Bakırköy-Kirazlı metro hattının ilk ray kaynağı yapıldı
- Gazprom, Ukrayna üzerinden Moldova'ya doğal gaz sevkiyatını azaltmayacak
- Brent petrol 11 ayın en düşük seviyesini gördü
- Esnaf kredi paketi ödemeleri başladı
- Bakan Nebati, İslam Kalkınma Bankası Başkanı Muhammed Al Jasser ile görüştü
- Borsa haftaya yükselişle başladı