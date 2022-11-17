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17 Kasım 2022 Perşembe 15:20:00 - Güncelleme:17 Kasım 2022 Perşembe 15:20:00

Gazprom: Finlandiyalı Gasum'un 300 milyon avrodan fazla ödeme yapması gerekiyor

Kaynak: AA

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Rus enerji şirketi Gazprom Export, Stockholm'deki tahkim mahkemesinin, Finlandiyalı doğal gaz şirketi Gasum'un Gazprom'a 300 milyon avrodan fazla ödeme yapması kararı verdiğini bildirdi.

Gazprom Export'tan yapılan yazılı açıklamada, Stockholm Ticaret Odası Tahkim Enstitüsü'nün 14 Kasım'da Gazprom Export ile Gasum arasındaki doğal gaz ticaretindeki uyuşmazlığa ilişkin karar aldığı belirtildi.

Gasum'un gaz sözleşmelerindeki "al ya da öde" hükümlerine uymadığına yönelik karar alındığına işaret edilen açıklamada, şirketin bu nedenle Gazprom'a 300 milyon avrodan fazla ödeme yapması yönünde karar verildiği kaydedildi.

Gasum'dan dün yapılan açıklamada, tahkim mahkemesinin, şirketin Gazprom'a gaz sevkiyatları için ruble ile ödeme yapmak zorunda olmadığı hükmüne vardığını bildirilmişti.

Gazprom, 21 Mayıs'ta, Rus gazı sevkiyatı için ruble cinsinden gerekli ödemeyi yapmadığı gerekçesiyle Gasum'a gaz sevkiyatını durdurmuştu.

Gasum da söz konusu karar nedeniyle Gazprom aleyhine tahkim süreci başlatmıştı.

Etiketler : gazprom enerji doğal gaz
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