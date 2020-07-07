  • BIST
    119395
  • Dolar
    6,8596
  • Euro
    7,7471
  • Altın
    395,5880
İstanbul
22 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a hapis istemi!
AK Parti'li Ünal'dan 'sosyal medya düzenlemesi' açıklaması
Meteoroloji uyardı! İstanbul'da yarın sağanak bekleniyor
Milli Savunma Bakanı Akar İtalyan mevkidaşı Guerini ile bir araya geldi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 133 bini aştı
Roma'da gelin adaylarından Kovid-19 kısıtlamaları protestosu
Afganistan'da bombalı saldırılarda 10 polis öldü
Gayrimenkul Döngü Hızı en yüksek il İstanbul en yavaş il Artvin
Diyanet'ten önemli hac açıklaması
Afrika'da Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor
Meclis Başkanı seçiliyor... Oylamada ikinci tura geçildi
Bakan Akar'dan Fransa'ya tepki!
Kovid-19 pandemisinde ikinci dalga
İran'ın muhtemel tepkileri
Brezilya Devlet Başkanı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Akılalmaz yöntem! Bu yolla Türk vatandaşlığına geçiyorlar
Japonya'daki sel ve heyelan felaketinde ölenlerin sayısı 56'ya yükseld
İstifa edip tazminat alabilirsiniz! İşte şartlar...
Meclis yeni başkanını seçiyor
Altın fiyatları inişli çıkışlı
Meteoroloji'den İstanbul ve 8 il için son dakika uyarısı
İmamoğlu'na yönetici dayanmıyor! İBB Genel Sekreterliği'ne getirdiği isim bakın kim çıktı?
BM Suriye Araştırma Komisyonu: Esed rejimi İdlib'de savaş suçu işledi
Korona bağışıklığı kısa süreli olabilir Sürü bağışıklığı hayal mi?
07 Temmuz 2020 Salı 16:39:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2020 Salı 16:39:00

Gayrimenkul Döngü Hızı sonuçları açıklandı

ABONE OL

GABORAS'ın liderliğinde yapılan ve Türkiye'de ticarete konu olan gayrimenkullerin el değiştirme hızını ölçen ‘Gayrimenkul Döngü Hızı' çalışmasının sonuçları açıklandı. Bu çalışmada gayrimenkul el değiştirme hızı en yüksek il olarak karşımıza 18 yıl ile İstanbul, en düşük il olarak ise 173.5 yıl ile Artvin çıkıyor. İl döngü hızı yüksek olan illerin GSYH içerisinde payının da yüksek olduğunu belirlediklerini söyleyen GABORAS CEO'Altun, “Döngü hızının yavaşlaması ile konvansiyonel işlemler nedeniyle kayıt dışılıktaki oran da artıyor” diyor.

GABORAS ve YTÜ Teknopark tarafından oluşturulan İnovasyon ve Bilim Araştırma Grubu (GİBAG) çalışmalarından Gerçekleşen İşlemler İl Parsel İşlem Döngüsü’ne göre; ticarete konu olan gayrimenkullerin el değiştirme hızını ölçen ‘Gayrimenkul Döngü Hızı’ ile ilgili çalışmalardan ilk bulgular elde edildi.

İncelemelere göre; gayrimenkul el değiştirme hızı en yüksek il 18 yılla İstanbul olurken onu, 25 yılla Kocaeli, 26 yılla Kilis takip etti. Gayrimenkulünü en uzun süre kullanan ve döngü hızının en düşük olduğu il 173.5 yıl ile Artvin oldu. Gayrimenkul el değiştirme hızının 100 yıldan uzun olduğu görülen diğer iller arasında ise Gümüşhane, Rize, Kütahya ve Erzurum yer aldı.

18 YILDA BİR İSTANBUL’DAKİ PARSELLERİN TAMAMINDA İŞLEM GERÇEKLEŞİYOR

Covid-19 salgını nedeniyle düşen konut satışlarına kamu banklarının faiz indirimi can suyu oldu ve Haziran ayında 93 bin 704 konut satıldı. Faiz düşüşü tarla, arsa, iş yeri satışlarını da etkiledi. Tüm satışlardan Hazine’ye 1 milyar 966 milyon lira gelir sağlandı. 285 milyon dolarla en çok konut satışı yapılan il ise İstanbul oldu. Zaten İstanbul gayrimenkul el değiştirme sıklığı en yüksek il. GABORAS’ın yaptığı ‘Gayrimenkul Döngü Hızı’ araştırmasının sonuçlarından biri bu.

Türkiye genelinde yaklaşık 200 milyon tapu ve ortalama 2 milyon işlem hacmi incelenerek yapılan araştırmaya göre; illerin menkulleşme potansiyelini en iyi ortaya koyan ve il döngü hızı en yüksek olan şehir 18.39 yıl ile İstanbul oldu. İstanbul’da 18 yılda bir ticarete konu tüm gayrimenkuller işlem döngüsüne konu oluyor. İstanbul’la beraber döngü hızı yüksek olan bir diğer il ise 25 yıl ile ikinci sırada bulunan Kocaeli yer almaktadır. Döngü hızı yüksek diğer illere baktığımızda; Yalova 27 yıl, Gaziantep 27 yıl, İzmir 32 yıl, Adana ve Ankara ise 36 yıl ile yer alıyor.

DÖNGÜ HIZI LİKİDİTASYON SORUNUNU ÇÖZÜYOR

İncelemelerle ilgili açıklamalarda bulunan GABORAS CEO’su Kurtuluş Altun “İstanbul’u büyük bir sanayi alanını bünyesinde barından Kocaeli takip ediyor. Sanayi ile likiditasyon akışı gayrimenkul yatırım iştahını arttırıyor” diye konuşuyor.

İl döngü hızı yüksek olan illerin GSYH içerisinde payının da yüksek olduğunu belirlediklerini söyleyen Altun, şu tespitlerde bulunuyor:

“Döngü hızının düşük olması şehre dışarıdan kaynak girişi olmadığı zaman banka kredilerine yoğunlaşmasına neden oluyor. Bu rakam borçluluk ve takiplere de direkt olarak yansımakta. Döngü hızının yavaşlaması ile konvansiyonel işlemler nedeniyle kayıt dışılıktaki oran da artıyor.

Bankacılık sistemi dışında gelişen döngü hızlarının kendi ekosistemini oluşturduğunun altını çizen Altun, “Bu durum illerde yüzde 75-80’e varan kayıt dışılığın bankacılık dışında geliştiğini ve bankacılık sisteminin baskıladığını gözler önüne seriyor. Döngü hızı yüksek olan illerin daha çok bankacılık sistemi ve kayıt içinde oldukları ve bunun gayri safi yurtiçi hasılaya yansıdığı görülmekte” diye konuşuyor. 

EN ÇOK OKUNAN HABERLER