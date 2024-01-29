Gayrettepe-Kağıthane Metrosu açılıyor

İstanbul'daki Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle bugün açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hattın açılışının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifiyle yapılacağı belirterek "İstanbul'u kesintisiz, konforlu, yerli ve milli raylı sistem ağlarıyla donatmaya devam ediyoruz. İnşa ettiğimiz geleceğe miras eserler ile Türkiye hızlanıyor" dedi. Uraloğlu'nun verdiği bilgiye göre son etabı tamamlanan projeyle metro hattı 37.5 kilometreyle tek parça ihale edilen en uzun metro oldu.

HAVALİMANI 30 DAKİKA

Türkiye'de ilk defa bir metro projesinde 10 tünel delme makinesi aynı anda kullanıldı. Projeyle, seyahat süreleri Gayrettepe-İstanbul Havalimanı için 30 dakika, Göktürk-Mahmutbey için 38 dakika, Tekstilkent-İstanbul Havalimanı için 45 dakika, Taksim-İstanbul Havalimanı için 41 dakika, Taksim-Göktürk için 26 dakika ve 4. Levent-İstanbul Havalimanı için ise 35 dakika olacak.

Bakan Uraloğlu, geçtiğimiz hafta yeni hattı test etmişti.