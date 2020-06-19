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19 Haziran 2020 Cuma 15:07:00 - Güncelleme:19 Haziran 2020 Cuma 15:07:00

Ganos Dağı eteklerinde ada çayı hasadı başladı

Kaynak: AA

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Tekirdağ'da çiftçilerin Ganos Dağı eteklerinde yetiştirdiği ada çayı 7 ülkeye ihraç ediliyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki Ganos Dağı'nın yüksek kesimlerinde yetiştirilen ve 7 ülkeye gönderilen ada çayı hasat ediliyor.

Geçiminlerini genelde üzüm, kiraz ve zeytin yetiştiriciliğinden sağlayan üreticiler, son yıllarda alternatif ürün olarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleriyle Ganos Dağı eteklerinde ada çayı üretmeye başladı.

Gaziköy Mahallesi'ndeki çiftçiler, çapalamanın ardından hasat vakti gelen ada çayının toplanması için sabahın ilk saatlerinden itibaren dağın yamaçlarındaki tarlalarda yoğun mesai harcıyor.

Gün boyu toplanan ve çuvallara doldurulmasının ardından İzmir'deki fabrikada işlemden geçirilen çay, İngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya, Belçika, Norveç ve ABD'ye ihraç ediliyor.

"Dekar başına 250 kilogram ürün alınıyor"

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şarköy'de 250 dekar alanda ada çayı yetiştirildiğini söyledi.

Çiftçilerin hasatla emeklerinin karşılığını aldığını belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bu araziler daha önce atıl durumdaydı. Çiftçilerimizin çalışması ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün projeleriyle bu topraklarda güzel verim elde edildi. Ada çayı senede 2 kez hasat edilir. Üstelik pazar payı da yüksek. Satış konusunda herhangi bir sıkıntısı yok. Başka yerlerde dekarda 200 kilogram verim alınırken burada dekar başına 250 kilogram ürün elde ediliyor. Bu da bu toprakların ne kadar verimli olduğunu gösteriyor. "

Yıldırım, ada çayının çiftçiler için alternatif ürün olduğunu ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız da söyledi; her bir santimetrekare toprağımızda ürün verecek birtakım bitkilerin dikilmesi ve bunların üretilerek hem ekonomiye kazandırılması hem de çiftçilerinin evlerinin ekonomilerinin yükseltilmesi açısından önemli olduğunu biliyoruz ve biz de bunun için gayret sarf ediyoruz." diye konuştu.

"Ada çayı bizim için çok iyi alternatif ürün oldu"

Gaziköy Mahalle Muhtarı Ali Altıntaş da ada çayının kendileri için yeni gelir kapısı olduğunu dile getirdi.

Son dört yılda ada çayından çok güzel gelir elde ettiklerini belirten Altıntaş, "Yıllardır ormandan topladığımız ada çayını tarlalarımıza da ekip ihraç ediyoruz. Çiftçiler masraf yapmadan ada çayından çok güzel gelir elde ediyor." dedi.

Üreticilerden Ramiz Ruhut da yaklaşık 7 dönüm alanda ada çayı yetiştirdiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Sabah erkenden tarlaya geliyoruz ve hava iyice ısınana kadar ada çayı topluyoruz. Ondan sonra evde kurutma ve kıyım işlemini yapıyoruz. Günde yaklaşık 250-300 kilogram topluyoruz. Tarladan yılda 2 tona yakın ürün alıyorum. Bereket versin, aldığımız kadarıyla bize yetiyor. İzmir'de bir firma ürünlerimizi alıyor. İnşallah bu sene de ürünlerimizi güzel bir fiyattan alırsa seviniriz. Bu tarlaya buğday eksek bizi kurtarmaz. Ada çayı bizim için çok iyi alternatif ürün oldu."

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