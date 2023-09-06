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06 Eylül 2023 Çarşamba 10:00:00 - Güncelleme:06 Eylül 2023 Çarşamba 10:00:00

Gabbar ve Cudi'den son gözler o bölgede! Terörden temizlendi petrol müjdesi bekleniyor

Kaynak: Sabah

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Terörden temizlenen Gabar ve Cudi'den petrol fışkırırken bir müjde de 2 bin 600 rakımlı Faraşin Yaylası'ndan geldi. Bölgede çalışmalara hız verilirken konuyla ilgili açıklama yapan TSO Başkanı Osman Geliş, "Şırnak kısa sürede Türkiye'nin petrol üssü olacaktır." dedi.

Yıllarca yaşanan terör olayları nedeniyle yer altı kaynakları kullanılamayan ve adeta bir 'petrol denizine' sahip Şırnak'tan heyecanlandıran haberler gelmeye devam ediyor. Gabbar-Cudi'de yüksek rezerve sahip petrol keşiflerinin ardından gözler Şırnak'ın diğer bölgelerine de çevrildi.

Şehit Şenay Aybüke Yalçın-1 ile Şehit Yüzbaşı Esma Çevik-1 kuyularında bir milyar varil rezerve sahip kuyularda günde 20 bin varil civarında petrol çıkarken, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine 20 kilometre mesafede yer alan Faraşin Yaylası ve Kato Dağı'nda çalışmalar için düğmeye basıldı.

TPAO (Türkiye Petrolleri Anonim Ortakları) tarafından söz konusu alanlarda incelemeler yapıldı. Saha denetimlerinin ardından Faraşin Yaylası ile Kato Dağı'nda yüksek rezerve sahip petrol olduğuna yönelik emareler elde edildi. Ardından kısa sürede yapılan çalışmalarla Faraşin Yaylası ile Kato Dağı arasında yer alan bölgeye geçici rafineri kuruldu.

TERÖRDEN TEMİZLENEN BÖLGEDEN MÜJDE BEKLENİYOR

Terör örgütü PKK'nın bir dönem kamplarının bulunduğu ve örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin de barınma alanı olarak kullandığı 2 bin 600 rakımlı Faraşin Yaylası, operasyonlarla terörden temizlendi. PKK'nın kuzey Irak'tan Şırnak bölgesine geçmek için de kullandığı önemli geçiş noktası olan Faraşin Yaylası'nda petrol keşfine ilişkin müjdeli haber bekleniyor.

Sabah'ın haberine göre, yine Kato Dağı'nda da bir süre önce başlatılan petrol arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu arada, Şırnak'ta şuana kadar keşfedilen ve arama çalışmalarının ardından bulunacak petrol rezerv değerinin 100 milyar dolarında üstünde olduğu belirtiliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da, geçtiğimiz Haziran ayında bölgeyi havadan gezmiş ve çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi almıştı.

HEDEF 2024'DE GÜNLÜK 100 BİN VARİL

Terörün sonlandırılmasından sonra peş peşe petrol keşifleri ile gündeme gelen Şırnak'ta çıkan petrollerle ilgili konuşan Şırnak TSO Başkanı Osman Geliş, petrolün ülkenin kalkınmasında önemli bir rol oynayacağına dikkat çekerek, "Şırnak kısa sürede Türkiye'nin petrol üssü olacaktır.

Şırnak'ta 2024 yılına kadar günlük 100 bin varil petrolün çıkarılması hedefleniyor, bu nedenle kentte rafineri kurulmasını istiyoruz. Rafinerinin kurulmasıyla kentte ve bölgeye birçok insana iş imkânı da sunacaktır" dedi.

Etiketler : Şehit Şenay Aybüke Yalçın-1 Gabar Cudi Faraşin
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