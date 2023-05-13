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13 Mayıs 2023 Cumartesi 08:39:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2023 Cumartesi 08:39:00

Gabar petrolünün pompadaki fiyatlara katkısı olur mu?

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Gabar Dağı'nın terörden arındırılmasının ardından bölgede yapılan sismik çalışmalarla birlikte petrol bulgusuna rastlandı. Yapılan sondajlarla petrol rezervine ulaşıldı. Sahadan günlük 5 bin varil petrol çıkarılıyor. Yaşanan bu gelişmenin ardından herkesin merak ettiği soruya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yanıt verdi.

Terörle mücadele hız kesmeden devam ederken, Şırnak Gabar Dağı da terörden temizlenen bölgelerden biri oldu.

Güvenlik güçlerinin terörden temizlediği bölgelerde yeniden hayat bulunurken sevindirici bir haber daha geldi.

Gabar Dağı'nda yapılan sismik çalışmalarla birlikte petrol bulundu.

Keşfedilen petrol günlük 5 bin varili buluyor..

Yaşanan bu gelişmenin ardından herkesin merak ettiği soruya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez cevap verdi.

"GABAR'DAKİ PETROL POMPA FİYATLARINA OLUMLU YANSIYACAK"

Seçim çalışmaları kapsamında Eskişehir'de bulunan Bakan Dönmez, CNN Türk canlı yayınına katılarak 'Gabar petrolünün pompadaki fiyatlara katkısı olur mu?' sorusuna cevap verdi.

Sahadaki durumun oldukça iyi olduğunu belirten Dönmez, "Buradan hem devletimiz hem milletimiz kazançlı çıkacak, pompa fiyatlarına olumlu yansıyacak" dedi.

Bakan Dönmez şu ifadeleri kullandı:

İlk kuyuda 1300, 1400 varil seyrediyor oldukça iyi, geçtiğimiz yıl Esma Çevik kuyuları devreye girdi orada üretimlerimiz 1000 varilin üzerine çıktı. Şehit Aybüke öğretmen kuyuları ile üretimimiz 1000'in üzerinde olacak. Kuyu sayısını 100'e kadar tamamlamamız gerekiyor ki günlük 100 bin varil üretime erişebilelim.

"HEM DEVLETİMİZ HEM MİLLETİMİZ KAZANÇLI ÇIKACAK"

Buradan hem devletimiz hem milletimiz kazançlı çıkacak, pompa fiyatlarına olumlu yansıyacak. Gabar'da şu anda yerindeki petrol miktarı yaklaşık 1 milyar varil olarak arkadaşlarımız hesapladı. Bunun üretilebilir kısmı yüzde 60 olarak ilk kuyudan elde edilen veriler dikkate alındığında, ama 3-4 kuyu sonra rezerv netleşmiş olacak. Akışkanlığı yüksek bir petrol. Bu saha Esma Çevik sahasına çok yakın, teknik özellikleri birbirine çok yakın.

"TÜRKİYE AÇISINDAN BÜYÜK BİR DEĞER"

Orada üretilebilir rezervi yüzde 60 olarak belirlemiştik 250 milyon varil brüt rezerv var. 180 milyon varil net rezerv var. Onu petrol fiyatları ile çarpmak lazım. Türkiye açısından büyük bir değer.

Etiketler : Terörle mücade petrol gabar
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