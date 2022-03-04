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04 Mart 2022 Cuma 22:00:00 - Güncelleme:04 Mart 2022 Cuma 22:01:00

G7 ülkelerinden Rusya'ya yaptırımlara devam kararı

Kaynak: AA

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G7 ülkelerinin Rusya'ya, Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle yaptırım uygulanmaya daha da sıkı bir şekilde devam edeceği bildirildi.

Almanya, Fransa, İtalya, Japonya, Kanada, ABD ve İngiltere'den oluşan G7 ülkeleri tarafından yapılan ortak açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın haksız ve temelsiz olduğu, bu nedenle Rusya'nın sert bir şekilde kınandığı vurgulandı.

Açıklamada "Rusya ve Belarus'a uygulanan ağır yaptırımların, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü temelsiz ve haksız savaşın bir sonucu ve buna açık bir yanıt olduğunu Rus ve Belarus halkına açıkça belirtmek isteriz. Putin, hükümeti ve destekçileri ve Lukaşenko rejimi, bu yaptırımların ekonomik ve sosyal sonuçlarının tüm sorumluluğunu taşıyor." ifadelerine yer verildi.

Rus hükümeti ve ona bağlı medyanın Ukrayna'ya karşı askeri saldırganlığı desteklemek için yaygın olarak dezenformasyon kullandığı ifade edilen açıklamada, "Bu durumu sert bir şekilde kınıyoruz. Sürekli uydurma iddialar hayatları riske atıyor. Rusya'nın dezenformasyon kampanyasına karşı koymaya kararlıyız." değerlendirmesinde bulunuldu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik devam eden saldırısının durdurulması çağrısında bulunun G7 ülkeleri Rusya'nın askeri güçlerini derhal geri çekmesini istedi.

Ortak deklarasyonda Rusya'ya uluslararası hukuka ve insan hakları hukukuna tam saygı gösterme yükümlülüklerini yerine getirmesi çağırısında da bulunuldu.

Rusya'dan özellikle Ukrayna'nın nükleer santrallerinin yakın çevresindeki saldırılarını durdurması talep edilen açıklamada, nükleer santrallere yönelik herhangi bir silahlı saldırı veya tehdidin, Birleşmiş Milletler Tüzüğü'nün, uluslararası hukuk ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ilkelerinin ihlali olduğu kaydedildi.

Deklerasyonda, sivillere karşı ayrım gözetmeksizin silah kullanımı da dahil olmak üzere diğer savaş suçlarından sorumlu olanların Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanması için kanıt toplanmasının destekleneceği ifade edildi.

Etiketler : G7 ülkeleri Rusya yaptırım
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