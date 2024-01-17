Future&Trends Zirvesi bugün

Akşam Gazetesi, Future&Trends dergilerinin 19'uncu yılı nedeniyle, bugün İstanbul'da 'Akşam Future&Trends Summit' etkinliğini düzenleyecek. Türkiye'nin ve dünyada sektörlerin gelecek yüzyılını kapsamlı bir şekilde konuşmak üzere kamu, finans ve iş dünyasından üst düzey yöneticiler ile sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirecek olan zirvenin açılış konuşmalarını ve Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu yapacak.

4 BAŞLIKTA OTURUM

Bu yıl ikinci kez 'Türkiye'nin Gelecek Yüzyılı' temasıyla düzenlenecek ve dört oturumdan oluşacak zirvenin oturum başlıkları ise şöyle; 'Yatırım, Finans ve Sigortanın Gelecek Yüzyılı, 'Otomotivin Gelecek Yüzyılı', 'Enerjinin Gelecek Yüzyılı', 'E-ticaretin ve Perakendenin Gelecek Yüzyılı'.

Finans oturumunun konuşmacıları arasında Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı yer alırken, enerji panelinde Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Mustafa Kemal Güngör de konuşacak. Perakende oturumunda Ziraat Bankası Kartlı Sistemler Bölüm Başkanı Volkan Günal bir konuşma yapacak. Otomotiv panelinde ise konuşmacılar arasında Mais A.Ş. Genel Müdürü Berk Çağdaş da yer alacak.

CANLI YAYINLANACAK

Ziraat Bankası'nın ana sponsor, THY'nin co sponsor ve Türk Telekom'un da iletişim sponsoru olduğu zirvenin açılış konuşmaları, 24 TV'den canlı olarak yayınlanacak. Gün içerisinde de 24 TV oturumlara yer verilecek. Zirvenin tamamı Akşam TV'den canlı yayınlanacak.