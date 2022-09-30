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30 Eylül 2022 Cuma 16:23:00 - Güncelleme:30 Eylül 2022 Cuma 16:23:00

Fransız Ekonomi Bakanı Le Maire: İngiltere'nin ekonomisinden endişeliyim

Kaynak: AA

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Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire, İngiltere'nin ekonomisinden endişeli olduğunu belirterek, hükümetin 45 milyar sterlin hacminde vergi indirimlerini içeren düzenlemesi için "İngiltere'yi felakete götürebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Fransız Le Figaro'nun haberine göre, Europe 1 radyosuna konuşan Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Büyük Britanya'nın ekonomik ve finansal durumunu spekülatif bularak iyi gitmediğini söyledi.

"Avro bölgesi için değil ama Britanya'nın durumundan endişeliyim." diyen Fransız Bakan, İngiliz hükümetinin mini bütçe düzenlemesinin piyasayı ve finansal dengeyi bozarak felakete yol açacağı yorumunu yaptı.

Le Maire, Fransa'nın ekonomik ve mali politikasında süreklilik olduğuna işaret ederek, Almanya'daki duruma benzer makul ölçüdeki faiz oranlarını koruduğunu aktardı.

"Avrupa Birliği'nden (AB) çıkmanın önemli bir maliyeti olur. Çünkü Avrupa bir himayedir." diyen Le Maire, Kovid-19 krizi döneminde Avro bölgesinin varlığı sayesinde ekonomilerinin ayakta kaldığına dikkati çekti.

Le Maire, "Avrosuz ve Avrupasız ekonomimizi kurtaramazdık." dedi.

STERLİNDEKİ TARİHİ DÜŞÜŞ

İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng, geçen hafta, ülkede toplam 45 milyar sterlini bulacak vergi indirimlerinin uygulanmasına hazırlanıldığını açıklamıştı. Bu durum, ülkenin dış borçlanmasının yükseleceği yönündeki beklentileri artırarak sterlinin sert değer kayıpları yaşamasına neden olmuştu.

İngiltere Merkez Bankası, geçen hafta politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 2,25 seviyesine yükseltmişti.

İngiliz sterlini ise bu hafta başında 1,0350 ile tüm zamanların en düşük seviyesini görmüştü.

Halihazırda sterlin, dolar karşısında 1,08 seviyelerinde seyrediyor.

Ülkede enflasyon yüzde 9,9 ile son 40 yılın en yüksek seviyelerinde seyrediyor.

Etiketler : ingiltere sterlin ekonomi
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