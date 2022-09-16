Fransa'nın devlet enerji şirketi EDF bu yıl karının 29 milyar avro azalacağını bildirdi

Fransa'nın devlet enerji şirketi EDF bu yıl karının 29 milyar avro azalacağını bildirdi

EDF'den yapılan açıklamada, bu yıl için Fransa'da nükleer enerji üretiminin 280-300 teravatsaat seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği ifade edildi.

Bu miktarın gelecek yıl 300-330 teravatsaate, 2024'te ise 315-345 teravatsaata yükseleceğinin tahmin edildiği açıklamada, bu yıl nükleer üretimdeki düşüş nedeniyle şirketin karının 29 milyar avro azalacağı öngörüldü.

Şirkete ait 56 nükleer reaktörden yaklaşık 26'sı şu anda bakım çalışmaları veya acil soğutma sistemlerindeki korozyon riskleri nedeniyle devre dışı durumda bulunuyor.

Reaktörlerden bir kısmının gelecek aylar içinde ve tamamının da 2023 Şubat'a kadar yeniden üretime geçmesi bekleniyor.