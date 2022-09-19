Fransa uzay çalışmaları için 9 milyar avro yatırım yapmaya hazırlanıyor
Kaynak: AA
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, gelecek 3 yılda uzay sektörüne 9 milyar avro yatırım yapmaya hazırlandıklarını bildirdi.
Fransız basınında yer alan habere göre, başkent Paris'te 73'üncüsü düzenlenen Uluslararası Astronotik Kongresi (IAC) açılışında konuşan Borne, "Fransa, araştırma ve uzay endüstrimiz için gelecek üç yıl içinde uzay sektörüne 9 milyar avrodan fazla yatırım yapmaya hazırlanıyor." dedi.
Borne, bu yatırımların şubatta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un belirlediği uzay stratejisi kapsamına girdiğini belirterek Avrupa Birliği ile uzaya erişimde kendi kendine yetebilmenin, ilk stratejileri olduğuna işaret etti.
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