Fransa eriyor... Ekonomi Bakanı Le Maire'den flaş açıklama: Yüzde 11 küçülebiliriz
Kaynak: AA
Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Fransa'da GSYH'nin bu yıl yüzde 11 küçülmesinin beklendiğini bildirdi.
Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, RTL radyosunda yaptığı açıklamada, salgının yol açtığı krizin ülkede derin şok yarattığını ve ekonominin 3 ay durduğunu söyledi.
GSYH'nin salgın nedeniyle bu yıl yüzde 8 yerine yüzde 11 küçülmesinin beklendiğini aktaran Le Maire, 2021'de ekonomik olarak yeniden yükselişe geçeceklerine inandığını ifade etti.
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