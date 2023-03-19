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Fransa basınından Togg'a övgü dolu sözler...
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19 Mart 2023 Pazar 20:35:00 - Güncelleme:19 Mart 2023 Pazar 20:35:00

Fransa basınından Togg'a övgü dolu sözler... "Türkiye yüzde yüz bir otomobil yaptı"

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Fransa basını Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u öve öve bitiremedi. Togg'un birinci sınıf tasarım modeli ve yüzde 100 Türk otomobili olduğu söyleyen Fransa basını, "Türkiye yüzde 100 Türk bir otomobil yaptı. 2023'ün ikinci yarısında Türkiye'de lanse edilecek ve 2024'te Avrupa ve Fransa'da büyük çıkışını yapacak." ifadelerini kullandı.

Togg'un satışa çıkardığı ilk model T10X'e kullanıcılar büyük ilgi gösterdi. 14 Mart akşam saatlerinden itibaren ön sipariş süreci açılan T10X için, ilk 24 saatte toplam 22 bin 150 adet başvuru toplandı. Yıl sonuna kadar kullanıcılarla buluşacak Togg'ın teslimi ise temmuz ayında başlayacak.

FRANSA BASININDAN TOGG'A ÖVGÜ

Fransa basını Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u öve öve bitiremedi. Togg'un birinci sınıf tasarım modeli ve yüzde 100 Türk otomobili olduğu söyleyen Fransa basını, "Türkiye yüzde 100 Türk bir otomobil yaptı. 2023'ün ikinci yarısında Türkiye'de lanse edilecek ve 2024'te Avrupa ve Fransa'da büyük çıkışını yapacak. Bir Türk markası tarafından tasarlanan ve montajı yapılan ilk model olan Togg T10X oldu" ifadelerini kullandı.

Etiketler : togg fransa yerli otomobil

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