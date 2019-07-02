Fortune 500 tam liste! Fortune 500 Türkiye 2018 listesinde kimler var?

Fortune 500 tam liste yoğun bir şekilde araştırılıyor. Fortune 500 Türkiye 2018 listesinde kimler var? sorusunun yanıtı tüm herkes tarafından merak ediliyor. Fortune 500 Türkiye araştırmasının sonuçları açıklandı. Listenin ilk sırasında net satışlarını yüzde 64,1 oranında artırarak 88,5 milyar liraya çıkartan geçen yılında birincisi olan TÜPRAŞ yer aldı. Listede sırasını değiştirmeyen bir diğer şirket de Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) oldu. EPİAŞ, net satışlarını yüzde 55 artırarak 63,8 milyar liralık net satış geliriyle ikinci sırada yine yerini aldı.

FORTUNE 500 TÜRKİYE 2018 LİSTESİNDE KİMLER VAR?

12'ncisi gerçekleştirilen ve finansal kurumlar ile holding dışındaki tüm sektörleri kapsayan Fortune 500 Türkiye araştırmasının 2018 sonuçları açıklandı. Listenin ilk sırasında net satışlarını 2018'de önceki yıla göre yüzde 64,1 artırarak 88 milyar 552 milyon liraya çıkaran TÜPRAŞ yer aldı. TÜPRAŞ, geçen yıl da listenin ilk sırasında bulunuyordu.

Listede sırasını değiştirmeyen bir diğer şirket de Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) oldu. EPİAŞ, net satışlarını yüzde 55 artırarak 63,8 milyar liralık net satış geliriyle ikinciliğini korudu.

Geçen yıl listenin 4'üncü sırasında bulunan Türk Hava Yolları ise (THY) bir basamak yükselerek 3'üncü oldu.

THY'nin net satışları yüzde 58 artarak 62,9 milyar liraya çıktı.

Önceki yıl 5'inci sırada yer alan Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), 51 milyar 51 milyon liralık net satışla 4'üncü sıraya yükseldi.

3'üncü sırada yer alan Petrol Ofisi ise 49 milyar 933 milyon lirayla 5'inci sıraya geriledi.

Opet Petrolcülük AŞ 42 milyar 997 milyon lirayla 6'ncı sırada yer aldı.

Ford Otomotiv 33 milyar 292 milyar lirayla 7'nci sırada yer aldı.

Bim Birleşik Mağazalar AŞ 32 milyar 323 milyon lirayla 8'inci sırada yer aldı.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları 27 milyar 15 milyon lirayla 9'uncu sırada yer aldı.

Arçelik 26 milyar 904 milyon lirayla 10'uncu sırada yer aldı.

Geçen yıl 12'nci sırada bulunan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, bu yıl 9'uncu olurken, 9'uncu sırada bulunan Arçelik ise 10'unculuğa geriledi.

FORTUNE 500 NEDİR?

Fortune 500, Fortune dergisi tarafından derlenen ve brüt gelirle ölçülen 500 büyük Birleşik Devletli kamuya açık ve yakından takip edilen şirketleri listeleyen bir listedir. Liste, Amerikan işini tanımlayan en güçlü 500 şirket olarak yaygın olarak görülüyor. Fortune 500 listesi en iyi bilinen olabilir ancak Fortune, ayrıca, şirketleri dünya çapında açan Global 500'i yayınlıyor. Forbes Global 2000 gibi diğer listeler dünyanın 2000 büyük halka açık şirketlerini listeliyor.