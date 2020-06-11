Fiyatlar yüzde 40 düşecek! Bakanlık harekete geçti

11 Haziran 2020 Perşembe 10:03:00 - Güncelleme:11 Haziran 2020 Perşembe 10:13:00
Son dakika: Bakanlık'tan otobüs bileti fiyatlarını düşürecek tebliğ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı şehirlerarası otobüs fiyatlarında yüzde 30-40 indirim öngören bir tebliğ hazırladı.
Son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı şehirlerarası otobüs fiyatlarında yüzde 30-40 indirim öngören bir tebliğ hazırladı.
Tebliğin birkaç gün içinde Resmi Gazete'de yayımlanması ve yayımlanmadığı an yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Böylelikle bilet fiyatları düşecek.
ayrıntılar geliyor...