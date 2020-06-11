Fiyatlar yüzde 40 düşecek! Bakanlık harekete geçti

Son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı şehirlerarası otobüs fiyatlarında yüzde 30-40 indirim öngören bir tebliğ hazırladı.



Tebliğin birkaç gün içinde Resmi Gazete'de yayımlanması ve yayımlanmadığı an yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Böylelikle bilet fiyatları düşecek.

ayrıntılar geliyor...