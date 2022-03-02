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02 Mart 2022 Çarşamba 11:28:00 - Güncelleme:02 Mart 2022 Çarşamba 11:28:00

Fiyat İstikrarı Komitesi'nin üçüncü toplantısında enflasyon ve Ukrayna görüşüldü

Kaynak: AA

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Fiyat İstikrarı Komitesi'nin üçüncü toplantısında, işletmelerin denetlenmesine ve haksız fiyat belirleyenlere cezai müeyyidelerin uygulanması ile vatandaşların alım gücünün desteklenmesine yönelik uygulamalar gibi bir dizi kararlar alındı.

Fiyat İstikrarı Komitesi'nin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında düzenlenen üçüncü toplantısında, işletmelerin denetlenmesine ve haksız fiyat belirleyenlere cezai müeyyidelerin uygulanması ile vatandaşların alım gücünün desteklenmesine yönelik uygulamalar gibi bir dizi kararlar alındı.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, toplantıda enflasyonda son dönemdeki artışın sebepleri ve Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında yaşanan gelişmelerin ülkedeki gıda ve enerji arz güvenliği ile enflasyon üzerinde neden olabileceği risklerin ele alındığı bildirildi.

Açıklamada, komite tarafından söz konusu gündeme ilişkin alınan şu kararlara yer verildi:

"1. Enflasyon ile mücadelenin, tüm kurumlarımız tarafından bütüncül bir bakış açısıyla önceliklendirilmesine,

2. Bakanlıklarımızla koordinasyon içerisinde, işletmelerin denetlenmesine ve ürün ile hizmet satışlarında piyasa gerçekleriyle uyuşmayan haksız fiyat belirleyenlere cezai müeyyidelerin uygulanmasına,

3. Mali disiplinden taviz vermeden yönetilen-yönlendirilen fiyatlar vasıtasıyla vatandaşlarımızın alım gücünün desteklenmesine yönelik uygulamaların sürdürülmesine,

4. Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında yaşanan gelişmelerin olası yansımalarını etkin şekilde yönetebilmek ve başta hububat ve yağlı tohumlar olmak üzere gıda ve ham madde arz güvenliğinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla üretim aşamasından yurt içi satış ve dış ticaret dahil tüm ticari aşamalarda gerekli tedbirlerin vatandaşlarımızın lehine uygulanmasına,

5.Yaygın perakende zincirlerinde ürün ve şube bazlı fiyatların dijital platformlarda açık veri olarak yayınlanması yoluyla adil ve serbest rekabetin sürekliliğinin izlenebilmesi ve tüketicilerin bilgiye kolay erişiminin sağlanması için ilgili Bakanlıkların gerekli çalışmaları yapmasına,

6. Başta enerji olmak üzere, tüm kaynakların verimli kullanılmasına yönelik işletmelerimize sunulan desteklerin artırılmasına,

7. Kamudaki tasarruf tedbiri uygulamalarının sıkı bir şekilde takip edilmesine karar verilmiştir."

Etiketler : Fiyat İstikrarı Komitesi Hazine ve Maliye Bakan Nureddin Nebati
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