Fiyat İstikrarı Komitesi 7. kez toplandı
Kaynak: TRT Haber
Fiyat İstikrarı Komitesi'nin 7. toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ev sahipliğinde yapılıyor.
19.00'da başlayan toplantıda, güncel enflasyon gelişmelerinin yanı sıra son dönemde gıda enflasyonuna etki eden unsurların ele alınması bekleniyor.
Gıda ve tarımsal ürünlerde temel girdi maliyetlerdeki gelişmeler gözden geçirilerek bu alanda uygulanabilecek tedbirler değerlendirilecek.
Önümüzdeki dönemde fiyat istikrarını etkileyecek diğer risk faktörleri ile enflasyonla mücadelede atılacak adımların da toplantıda ele alınması bekleniyor.
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