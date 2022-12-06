Fiyat İstikrarı Komitesi 7. kez toplandı

Fiyat İstikrarı Komitesi 7. kez toplandı

19.00'da başlayan toplantıda, güncel enflasyon gelişmelerinin yanı sıra son dönemde gıda enflasyonuna etki eden unsurların ele alınması bekleniyor.

Gıda ve tarımsal ürünlerde temel girdi maliyetlerdeki gelişmeler gözden geçirilerek bu alanda uygulanabilecek tedbirler değerlendirilecek.

Önümüzdeki dönemde fiyat istikrarını etkileyecek diğer risk faktörleri ile enflasyonla mücadelede atılacak adımların da toplantıda ele alınması bekleniyor.