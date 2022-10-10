VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İHA'ların GPS olmayan sahalarda da görev yapabilmesini sağlayan KERKES Projesi tamamlandı
İBB'nin, 2023 bütçe tahmin raporunu zamanında bakanlığa göndermediği öne sürüldü
Manisa'da FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 14 kişi yakalandı
Almanya'da şirket iflasları enerji kriziyle hızla artıyor
Take Off İstanbul ziyaretçi kayıtları başladı!
Ukrayna: Rusya bugünkü saldırılarda 84 seyir füzesi ve 24 İHA kullandı
Kuzey Akım 2'nin sağlam kalan ikinci hattında basınç düşürüldü
Almanya: Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmek için her şeyi yapıyoruz
Fitch'ten 'İngiltere derin resesyona giriyor' uyarısı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı
TOKİ'nin arsa başvuruları için e-Devlet'te kimlik numarası uygulaması getirildi
Suriye'nin kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
Demir ve demir dışı metaller sektörünün ihracatı 9 ayda 11 milyar doları aştı
Rusya: Ukrayna'nın askeri yönetim, iletişim ve enerji sistemlerine saldırı düzenledik
Van'da 4.4 büyüklüğünde deprem
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Bizim arkamızda Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devletler Teşkilatı var
“Gençlik Burada” Buluştu!
Ukrayna'ya ağır suçlama!
Avrupa'da 'enerji milliyetçiliği rüzgarı' kış gelmeden esmeye başladı
AB, bütçesinin savaş ve enflasyona göre yeniden planlanmasını istiyor
Kuzey Kore: Son füze denemesi "düşmanları ortadan kaldırmak" için yapıldı
Bakan Varank, Prof. Dr. Tunçalp Özgen Teknoloji Merkezi Açılış Töreni'nde konuştu
ABD'de gözler açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi
Edirneli ikiz milli tekvandocular, beraber olimpiyatlara katılmak için çalışıyor
10 Ekim 2022 Pazartesi 17:07:00 - Güncelleme:10 Ekim 2022 Pazartesi 17:07:00

Fitch'ten 'İngiltere derin resesyona giriyor' uyarısı

Kaynak: AA

ABONE OL

İngiltere ekonomisinin gelecek yıl yüzde 1 küçüleceği öngörüldü.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz oranlarını beklenenden daha hızlı artırması ve finansal piyasalardaki istikrarsızlık nedeniyle İngiltere'nin daha derin bir resesyona girebileceği uyarısında bulundu.

Fitch Ratings, İngiltere'nin ekonomik görünümüne ilişkin rapor yayımladı.

Raporda, finansal piyasalardaki aşırı oynaklık ve hızla artacak faiz oranları nedeniyle İngiltere'nin 2023 yılı büyüme tahmini düşürüldü. Eylül ayında yayımlanan Küresel Ekonomik Görünümü'nde yüzde 0,2 öngörülen İngiltere GSYH'sindeki düşüş, son raporda yüzde 1 olarak güncellendi.

Gevşek maliye politikası ve daha zayıf para biriminin enflasyon üzerindeki etkisini dengelemek için BoE'nin politika faizinde çok daha hızlı artışlar yapacağı belirtilen raporda, İngiltere'de politika faizinin Aralık 2022'ye kadar yüzde 2,25'ten yüzde 4,25'e yükselmesinin beklendiği, 2023'ün ikinci çeyreğine kadar da faizin yüzde 5'e çıkacağı tahmin edildi.

Raporda, faizlerin hızlı yükselişi, enerji krizinin etkisi ve Avro Bölgesi'ndeki daralmayla birlikte İngiltere'nin 2022'nin 4. çeyreğinden itibaren resesyona gireceği öngörüldü.

Öte yandan, Fitch, geçen hafta İngiltere'nin kredi notunu "AA-" olarak teyit etmiş, kredi notu görünümünü "durağan"dan "negatif"e çevirmişti.

Etiketler : fitch faiz resesyon
Kocaman severim

Kocaman severim
Eurovision'da hakkımız yendi

Eurovision'da hakkımız yendi
Hakaretten para kazanıyor

Hakaretten para kazanıyor
Kostümlü final

Kostümlü final
Fotoğrafta filtreye ihtiyacım yok

Fotoğrafta filtreye ihtiyacım yok
Perde arkasında modacı var

Perde arkasında modacı var
Evlilik güzel evimle ilgileniyorum

Evlilik güzel evimle ilgileniyorum
Akustik atılım

Akustik atılım
Yeni şarkıları hatırlamıyoruz

Yeni şarkıları hatırlamıyoruz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX