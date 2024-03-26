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Fitch, Türkiye Varlık Fonu'nun kredi notunu yükseltti
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26 Mart 2024 Salı 22:06:00 - Güncelleme:26 Mart 2024 Salı 22:06:00

Fitch, Türkiye Varlık Fonu'nun kredi notunu yükseltti

Kaynak: AA

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü “pozitif” olarak belirledi.

Fitch Ratings, Türkiye Varlık Fonu'na ilişkin değerlendirmesini açıkladı.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Varlık Fonu'nun uzun vadeli döviz cinsinden kredi notu "B"den 'B+'ya yükseltildi, not görünümü "pozitif" olarak belirlendi.

Artırımın 8 Mart'ta Türkiye'nin kredi notunun yükseltilmesinin devamı niteliğinde olduğu aktarıldı.

Etiketler : kredi notu yükseltme Fitch Türkiye Varlık Fonu pozitif not görünümü
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