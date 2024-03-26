Fitch, Türkiye Varlık Fonu'nun kredi notunu yükseltti
Kaynak: AA
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü “pozitif” olarak belirledi.
Fitch Ratings, Türkiye Varlık Fonu'na ilişkin değerlendirmesini açıkladı.
Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Varlık Fonu'nun uzun vadeli döviz cinsinden kredi notu "B"den 'B+'ya yükseltildi, not görünümü "pozitif" olarak belirlendi.
Artırımın 8 Mart'ta Türkiye'nin kredi notunun yükseltilmesinin devamı niteliğinde olduğu aktarıldı.
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