Fitch, Türkiye Varlık Fonu'nun kredi notunu yükseltti

Fitch Ratings, Türkiye Varlık Fonu'na ilişkin değerlendirmesini açıkladı.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Varlık Fonu'nun uzun vadeli döviz cinsinden kredi notu "B"den 'B+'ya yükseltildi, not görünümü "pozitif" olarak belirlendi.

Artırımın 8 Mart'ta Türkiye'nin kredi notunun yükseltilmesinin devamı niteliğinde olduğu aktarıldı.