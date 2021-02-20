Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirdi.
Türkiye ekonomisindeki politika değişimi meyvelerini vermeye başladı. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu 'BB-' olarak teyit etti, kredi not görünümünü 'Negatif'ten 'Durağan'a revize etti.
Fitch ayrıca, Türkiye'de enflasyonun 2021 yılı sonunda yüzde 11,0, 2022 yılı sonunda yüzde 9,2'ye düşeceği tahmininde bulundu.