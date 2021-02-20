  • BIST
    1560.34
  • Dolar
    6,9862
  • Euro
    8,4705
  • Altın
    400,0160
İstanbul
-1 / 6
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
Muhammed Emin Saraç Hoca vefat etti
AB ve NATO'dan ABD'ye, Rusya ve Çin'e karşı birliktelik çağrısı
56 saatlik kısıtlama ile sokaklar sessize büründü
KKTC'de 22 Şubat itibariyle 'kademeli açılma' süreci başlıyor
G7 ülkeleri, Kovid-19'la mücadelede iş birliklerini yoğunlaştıracak
Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 419 yeni vaka tespit edildi
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafikte yoğunluk yaşanıyor
Türkiye ve Azerbaycan arasında helal akreditasyon alanında iş birliği anlaşması imzalandı
Teröristlerin attığı roketler Hakkari'deki bir köye düştü
Bakan Pakdemirli: Üreticilerimize yaklaşık 362 milyon liralık destek ödemelerine başlıyoruz
Cammu Keşmir'deki çatışmalarda 3 polis ve 3 isyancı hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 505 bini geçti
Yüz yüze eğitim 1 Mart'ta başlıyor
"Artık mızrak çuvala sığmıyor"
"PKK'nın üst düzey yöneticileri panik içinde"
15 yaşındaki Nilüfer
Saat ve ayakkabı görmekten sıkıldı
Padişahın karşısında yürüme stresi
Bu kulaklık uyutuyor
"Dedikleri gibi misafir etmediler, doğrudan işkence ettiler"
Bilim Kurulu Üyesi: Restoranlarda HES kodu istenebilir
Ezel okusun diye yollar açıldı
Daktiloyla teknolojiye meydan okuyor
20 Şubat 2021 Cumartesi 01:00:00 - Güncelleme:20 Şubat 2021 Cumartesi 01:00:00

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti

ABONE OL

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirdi.

Türkiye ekonomisindeki politika değişimi meyvelerini vermeye başladı. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu 'BB-' olarak teyit etti, kredi not görünümünü 'Negatif'ten 'Durağan'a revize etti.

Fitch ayrıca, Türkiye'de enflasyonun 2021 yılı sonunda yüzde 11,0, 2022 yılı sonunda yüzde 9,2'ye düşeceği tahmininde bulundu.

Etiketler : Fitch Ratings Türkiye kredi notu enflasyon
Set dönüşü faciaya kılpayı

Set dönüşü faciaya kılpayı
Ünlüler aşka geldi

Ünlüler aşka geldi
Rolünü lunaparka benzetti

Rolünü lunaparka benzetti
Türkiye'de Kendall'dan daha güzelleri var!

Türkiye'de Kendall'dan daha güzelleri var!
39. yaşa kar kutlaması

39. yaşa kar kutlaması
13 yıllık mutluluğun sırrı saygı

13 yıllık mutluluğun sırrı saygı
Çağatay'ın ‘Kağıttan Hayatlar'ı

Çağatay'ın ‘Kağıttan Hayatlar'ı
Hayatında kavgaya yer yok

Hayatında kavgaya yer yok
14 Şubat hediyesi kedi

14 Şubat hediyesi kedi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER