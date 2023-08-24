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24 Ağustos 2023 Perşembe 15:15:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2023 Perşembe 15:15:00

Fitch: Gelişmekte olan ekonomilerin attığı faiz adımlarında farklılaşma var

Kaynak: AA

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, gelişmekte olan ekonomiler arasında politika faizinde farklılaşmanın görülmeye başlandığını bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, gelişmekte olan ekonomilerin çoğunluğunun politika faiz oranlarını sabit tutarken, bazılarının ise faiz oranlarını düşürdüğü belirtildi.

Açıklamada, gelişmiş ekonomilerin merkez bankalarının ise söz konusu dönemde çekirdek enflasyonun kalıcı bir şekilde düşürülebilmesi amacıyla politika faizini artırmaya devam ettiği kaydedildi.

Reyting kuruluşunun açıklamasında Güney Kore, Endonezya, Meksika, Güney Afrika, Hindistan ve Polonya'da faizlerin şimdilik sabit tutulduğu, Brezilya ve Şili'de ise düşürüldüğü belirtirdi.

Çin'in ekonomik toparlanmanın ivme kaybetmesi sebebiyle politika faizini azalttığı belirtilen açıklamada, Türkiye ve Rusya'nın ise politika faizini artırmak yönünde adım attığı belirtildi.

Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, "Bu hamlelerin önümüzdeki aylarda gelişmekte olan piyasalar arasında daha geniş tabanlı bir gevşeme döngüsü beklentisini artırması muhtemel." ifadesine yer verildi.

Etiketler : Kredi derecelendirme kuruluşu Çin Türkiye ve Rusya
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