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17 Ağustos 2023 Perşembe 22:00:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2023 Perşembe 22:00:00

Fitch: Enflasyon ve artan faiz oranları temel kredi riski olmayı sürdürüyor

Kaynak: AA

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Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, enflasyon ve faiz oranlarının küresel kredi için en önemli izleme kalemi olmaya devam ettiğini bildirdi.

Fitch Ratings, yılın ilk yarısına yönelik yayımladığı risk raporuna ilişkin açıklama yaptı.

Yılın ikinci çeyreğinde ABD ve Avro Bölgesi'nde manşet enflasyondaki düşüşe işaret edilen açıklamada, buna rağmen çekirdek enflasyonun yapışkan olmaya devam ettiği ve merkez bankası hedeflerinin oldukça üzerinde seyrettiği vurgulandı.

Açıklamada, makro göstergelerin yılbaşından bu yana iyileştiği ancak daha sıkı borç verme koşulları ve "şahin" merkez bankası politikasının döngüsel bir yavaşlama görünümünü vurguladığı aktarıldı.

Fitch'in tahminlerine göre, bunun Çin'in toparlanmasına yönelik risk oluşturması, ABD'de sığ bir resesyon ve Avro Bölgesi'nde sınırlı büyümeyi içerdiği kaydedilen açıklamada, bu nedenle küresel kredi için temel risklerin büyük ölçüde değişmeden kaldığı bildirildi.

Açıklamada, bu riskler arasında fonlama, varlık değerlemeleri ve finansal istikrar için olumsuz senaryolar, enflasyon ve faiz oranları ile jeopolitik, yönetim ve politikanın bulunduğu aktarıldı.

Ticari gayrimenkule ilişkin risklerin de bunlar arasına dahil olduğu belirtilen açıklamada, iklim değişikliğine, demografik zorluklara, siber çatışmaya ve yapay zekanın yıkıcı bir teknoloji olarak hızla yaygınlaşmasına odaklanan ana uzun vadeli ve acil risklerin de değişmediği kaydedildi.

Etiketler : fitch ratings enflasyon faiz kredi
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