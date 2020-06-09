Firmaların elini rahatlatacak kredi desteği
Kaynak: TRT Haber
Koronavirüsün ekonomideki etkilerini azaltmak için Merkez Bankası "Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi"ni hayata geçirdi. Kredinin büyüklüğü 20 milyar lira. Bu hamle ile stratejik sektörler desteklenerek dışa bağımlılığın azaltılması amaçlanıyor.
İthalat azaltılıp, ihracatın artırılması sağlanacak, Cari açık düşürülecek, dışa bağımlılık azaltılacak. Uzmanlar, 20 milyar liralık "Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi" ile ihracatçı firmaların elinin rahatlayacağını belirtiyor.
"BELİRLİ SEKTÖRLER DESTEKLENEREK VERİMLİLİK ARTIŞI SAĞLANACAK"
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Mangır, "*Verimlilik artışına neden olacak. Çünkü reeskont kredilerinden farklı olarak bu krediler efektif krediler olacak. Yani belirlenen sektörlere direkt aktarılması hedefleniyor. Bunun da ilk etkisi ithalatın azaltılıp ihracatın arttırılması yönünde." değerlendirmesini yaptı.
"VADENİN YILLARA YAYILMASI İHRACATÇILARIN ELİNİ RAHATLATACAK"
Destek paketi, Kalkınma ve Yatırım Bankaları aracılığı firmalara sağlanacak.
Firmalar bu krediyi 10 yıl vadeli olarak, 400 milyon liraya kadar kullanabilecek.
Mangır, "10 yıla yayılması ve politika faizlerinin altında geri alınacak olması yine KOBİ'lerin ve ihracata dayalı firmaların da elini rahatlatacaktır." ifadelerini kullandı.
Uzmanlar, kredinin sanayi başta olmak üzere otomotiv, elektrik elektronik ve kimyasal ürün üretimi yapılan sektörlerde kullanılacağını belirtiyor.
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