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19 Ekim 2023 Perşembe 11:53:00 - Güncelleme:19 Ekim 2023 Perşembe 11:53:00

Finlandiyalı Nokia 14 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

Kaynak: AA

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Finlandiyalı telekom ekipmanı üreticisi Nokia, 14 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyurdu.

Nokia'dan yapılan açıklamada, net satışların, üçüncü çeyrekte Kuzey Amerika gibi pazarlarda 5G ekipmanlara talebin azalmasıyla 6,24 milyar avrodan 4,98 milyar avroya düştüğü belirtildi.

Şirketin 2026'ya kadar 800 milyon ile 1,2 milyar avro arasında tasarruf yapmayı planladığının belirtildiği açıklamada, bunun personel giderlerinde yüzde 10-15'lik bir azalma anlamına geldiği vurgulandı.

Açıklamada, "Programın, Nokia'nın bugün sahip olduğu 86 bin çalışan yerine 72 bin-77 bin çalışanlı bir organizasyona yol açması bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : Nokia işten çıkarma telekom ekipmanı üreticisi Finlandiya telekom Nokia
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