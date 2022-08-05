Fındıkta yerli işçi sıkıntısı kalmadı

Ordu'da 2 yıl önce fındıkta yerli işçi sıkıntısının önüne geçilmesi amacıyla başlatılan 'Fındık Dalda Aklın İşçide Kalmasın' projesi bu yıl da devam ediyor. Yeni sezon öncesi başvuruların alındığı projeye şu anda mevcut kayıtlarla birlikte 6 bin 452 kişi başvuruda bulundu. Bahçe sahiplerinin de ilgi gösterdiği projeye kayıt yaptıran işveren sayısı artarak bin 486'ya yükseldi.

