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05 Ağustos 2022 Cuma 16:00:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2022 Cuma 16:00:00

Fındıkta yerli işçi sıkıntısı kalmadı

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Ordu'da 2 yıl önce fındıkta yerli işçi sıkıntısının önüne geçilmesi amacıyla başlatılan 'Fındık Dalda Aklın İşçide Kalmasın' projesi bu yıl da devam ediyor.

Ordu'da 2 yıl önce fındıkta yerli işçi sıkıntısının önüne geçilmesi amacıyla başlatılan 'Fındık Dalda Aklın İşçide Kalmasın' projesi bu yıl da devam ediyor. Yeni sezon öncesi başvuruların alındığı projeye şu anda mevcut kayıtlarla birlikte 6 bin 452 kişi başvuruda bulundu. Bahçe sahiplerinin de ilgi gösterdiği projeye kayıt yaptıran işveren sayısı artarak bin 486'ya yükseldi.

Etiketler : fındık ordu yerli işçi
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