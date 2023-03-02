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02 Mart 2023 Perşembe 21:03:00 - Güncelleme:02 Mart 2023 Perşembe 21:03:00

Fındık ihracatının ilk 6 ayında 1 milyar dolar gelir elde edildi

Kaynak: AA

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Türkiye, 2022-2023 fındık ihraç sezonunun ilk 6 ayında 177 bin 570 ton fındık satarak 1 milyar 39 milyon 231 bin 995 dolar gelir elde etti.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2022-2023 ihracat sezonunun ilk altı ayı olan 1 Eylül 2022-28 Şubat 2023 dönemine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, söz konusu dönemde yurt dışına 1 milyar 39 milyon 231 bin 995 dolar karşılığında 177 bin 570 ton fındık satıldığı, şubat ayı ihracatının ise 24 bin 355 ton fındık karşılığı 156 milyon 33 bin 976 dolar olduğu kaydedildi.

Etiketler : Karadeniz Fındık ihracatı 1 milyar dolar

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