Finansal Kurumlar Birliği, bankacılık dışı finans sektörünün 2022 sonuçlarını açıkladı

FKB, Finansal Kiralama, finansal kiralama, faktoring, finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 2022 yılına ilişkin konsolide verilerini açıkladı.

Buna göre, FKB'nin temsil ettiği dört sektörün 2022 yılı konsolide verilerine göre, işlem hacmi 569 milyar TL, aktif toplamı 382,7 milyar TL ve öz kaynak büyüklüğü de 55,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Müşteri sayısı ise 5,8 milyona ulaştı.

Açıklamada konuya ve depremde yaraların sarılmasına yönelik çalışmalara ilişkin değerlendirmesine yer verilen Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı, "Türkiye tarihinin en ağır kayıplarını verdiğimiz deprem felaketi hepimizi derinden üzdü, yüreklerimizde kapanmayacak yaralar açtı. Meydana gelen şiddetli depremler binlerce canımıza mal olurken, depremlerin hayli yüksek boyutlardaki ekonomik hasarı ve ortaya çıkan ihtiyaçlar karşısında da ülkemiz her zorluğun karşısında olduğu gibi tek yürek oldu. Hem geride kalan vatandaşlarımızın sosyo-ekonomik koşullarını eski haline getirebilmek hem aldığımız ağır ekonomik kaybı telafi edebilmek için ülke olarak el birliği ile çalışmalara başladık. Finansal Kurumlar Birliği olarak ilk andan itibaren temsil ettiğimiz sektörler ile elimizden geleni yapmak için harekete geçtik." ifadelerini kullandı.

Birlik çatısı altındaki sektörlerde faaliyet gösteren üye şirketlerle dayanışma içinde, bu zor süreçte bölge halkına ellerinden gelen tüm desteği sunmak için çalışmalar yaptıklarını belirten Ballı, şunları kaydetti:

"Afetin bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan ve ödeme güçlüğü çeken müşterilerin üyelerimize olan borçlarının geri ödenmesinde, ertelenmesinde veya kendilerine finansman olanakları sağlanmasında gerekli kolaylıkların gösterilmesi ve mücbir halin gerçekleştiği bölgelerde ikametgahı/işyeri adresi bulunan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimlerin Risk Merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılması hususlarında gerekli hassasiyetin gösterilmesi amacıyla üyelerimize tavsiyede bulunduk. Üyelerimiz önerilerimizi büyük bir duyarlılık ile karşılayarak, gerekli adımları ivedilikle attı. Bundan sonra da depremlerden etkilenen 11 ilimizin ekonomilerinin yeniden canlandırılması ve normalleşme sürecine katkı sağlamak amacıyla, üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Birliğimizin çatısı altında temsil edilen finansal kiralama, faktoring, finansman şirketleri, varlık yönetim şirketleri ve tasarruf finansmanı şirketleri olarak, 'Birlikten Kuvvet Doğar' anlayışıyla hareket etmeyi ve depremzedelerimizin, ülkemizin yanında olmayı sürdüreceğiz."

Türkiye'nin, yaşadığı zorlukların üstesinden gelmeyi her daim başardığını dile getiren Ballı, "Geride bıraktığımız 3 yıl küresel olarak salgın ekonomisi ile mücadele ettik. Zor yıllar olmasına rağmen Birliğimizin temsil ettiği sektörler, hem 2021 yılını hem 2022 yılını büyüme kaydederek kapattı. Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümüne doğru ilerlerken, banka dışı finans sektörü olarak ikinci yüz yıla damgasını vuracak sürdürülebilir kalkınma hamlesinde üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirme kararlılığımızdan vazgeçmeyeceğiz. Çatımız altındaki 119 üye şirketimizle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da reel sektörümüzün, ihracatçımızın, KOBİ'lerimizin, tüketicilerimizin yanında olmaya ve finansman ihtiyaçlarına çözüm üretmeye var gücümüzle devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

"FKB BÜNYESİNDEKİ SEKTÖRLERİN MALİ VERİLERİNDE BELİRGİN ARTIŞLAR GÖRÜLÜYOR"



Emre Ballı, FKB'nin temsil ettiği sektörlerin finansal performansına ilişkin ise şu bilgileri paylaştı:

"Öncelikle 2022 yılı verileri ışığında, FKB bünyesindeki sektörlerin mali verilerinde belirgin artışlar görüldüğüne dikkat çekmek isterim. Faktoring sektörü, alacakları yüzde 113,8 artışla 127,2 milyar TL' ye ulaştı. Yine sektörün aktif büyüklüğü yüzde 108,7 artış ile 135,6 milyar TL'ye yükseldi, işlem hacminde de yaklaşık yüzde 110 artış sağladı. Finansal kiralama sektörünün işlem hacmi ise yüzde 84,1 artarak 67,3 milyar TL'ye yükseldi. Alacaklarının 117,9 milyar TL ve aktif büyüklüğünün de 163,6 milyar TL seviyesinde olduğunu görmekteyiz. Finansman şirketlerimizin de alacakları yüzde 44,7 büyüyerek 61,4 milyar TL, aktif büyüklüğü yüzde 53,2 artışla 74,6 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Sektörün müşteri adedi 1,8 milyon oldu. Varlık yönetim şirketleri öz kaynakları yüzde 70 yükseliş ile 5,5 milyar TL'ye ve aktif büyüklüğü ise yüzde 46,5 artışla 8,9 milyar TL'ye çıktı. Sektörün toplam portföy büyüklüğü 80 milyar TL'ye ulaştı."