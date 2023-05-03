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FED'in Mayıs 2023 dönemi faiz kararı belli oldu
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03 Mayıs 2023 Çarşamba 21:09:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2023 Çarşamba 21:09:00

FED'in Mayıs 2023 dönemi faiz kararı belli oldu

Kaynak: AA

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ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığına yükseltti.

ABD Merkez Bankası politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan artırdı.

Fed politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 5 - 5,25 aralığına yükseltti. Bu, Mart 2022'den beri 10. faiz artışı oldu. Piyasalarda da 25 baz puanlık faiz artışı bekleniyordu. Faiz böylece 2007'den beri en yüksek seviyeye çıktı.

2022 yılının Mart ayında faiz artırımlarına başlayan Fed, son 3 toplantıda faiz artış hızını yavaşlatarak 25'er baz puanlık artışla yola devam etmişti.

Mart toplantısı sonrası yayımlanan projeksiyonlar, çoğu Fed yetkilisinin artışlara ara vermeden son bir artıştan yana olduğunu göstermişti.

Etiketler : feo abd merkez bankası
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