VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"İsveç'in NATO üyeliği bu şartlar altında Gazi Meclisin onayından geçemeyecektir"
Zelenskiy'den 'Tahıl Koridoru Anlaşması'ndaki rolü nedeniyle Başkan Erdoğan'a övgü
Kur'an-ı Kerim'e saygısızlığa Ankara'dan sert tepkiler geldi
ABD'nin Meksika sınırındaki düzensiz göçmen sayısı Biden yönetimindeki en yüksek seviyede
Macron ve Scholz güçlü Avrupa için savunma sanayisine daha fazla yatırım yapmak istiyor
Başkan Erdoğan: Kuraklık var, çare bizim de yaptığımız gibi baraj
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kur'an-ı Kerim yakma eylemine izin veren İsveç'i kınadı
TOKİ, İzmir'de heyelandan etkilenen 34 ailenin evlerini tamamladı
Bakan Çavuşoğlu: Kur'an-ı Kerim söz konusu olunca hemen ifade özgürlüğü diyorlar
Başkan Erdoğan'dan Bursa paylaşımı
Bakan Varank: Ülkemiz katma değerli üretimle büyümeyi sürdürüyor
İkinci el online oto pazarında satışlar ve fiyatlar arttı
İngiltere'de sağlık sektöründe devam eden grevler iş yükünü daha da zorlaştırıyor
İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonunda yakalanan 40 zanlıdan 9'u tutuklandı
Mukaddes üç aylar 23 Ocak'ta başlayacak
'Yarıyıl tatili sonrası hastalıklar artabilir' uyarısı
Bakan Nebati, AK Parti milletvekillerine ekonomiye ilişkin sunum yapacak
Küresel piyasalarda gelecek hafta öncü PMI verileri izlenecek
Ticaret Bakanlığından ihracatçıya eğitim katkısı
MEB "akran zorbalığı"nı akademisyenlerle masaya yatırıyor
TARSİM kapsamında geçen yıl 4,8 milyar lira prim desteği sağlandı
Romanlara yönelik 12 ilde sosyal konut projesi
Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 operasyonu başlatıldı
Elon Musk, tweetleri ile Tesla hisse fiyatı hareketleri arasında bir bağlantı olmadığını savundu
19 Ocak 2023 Perşembe 23:15:00 - Güncelleme:19 Ocak 2023 Perşembe 23:15:00

Fed'den para politikasını bir süre daha sıkılaştırma sinyali

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Lael Brainard, son ılımlılığa rağmen enflasyonun yüksek olmaya devam ettiğini belirterek, "Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye dönmesini sağlamak için para politikasının bir süre daha 'yeterince kısıtlayıcı' olması gerekecek." dedi.

Brainard, Chicago Booth İşletme Fakültesinde yaptığı konuşmada para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son aylarda düşen enflasyonun Amerikan haneleri, işletmeleri ve tüketicileri için önemli olduğunu belirten Brainard, "Yüksek enflasyonu yeniden yüzde 2'ye indirmek zaman ve kararlılık gerektiriyor. Bunda kararlıyız." diye konuştu.

Brainard, geçen yıl Fed ve diğer yabancı merkez bankalarının para politikalarında sıkılaşmaya gittiğini anımsattı.

Dün açıklanan sanayi üretimi verilerinin imalat sektöründe zayıflamaya işaret ettiğini dile getiren Brainard, ABD büyümesinin 2022 ve 2023'te potansiyelin altında olacağına dair beklentilerin de para politikasındaki önemli sıkılaşmayı yansıttığını anlattı.

Brainard, üretim artışındaki yavaşlamanın aksine, iş gücü piyasasının 2022 boyunca sıkı durumda olduğunu, işten çıkarmaların Kovid-19 salgını öncesi seviyelerin altında kaldığını belirtti.

Enflasyonun son aylarda yüksek seviyelerden gerilediğini hatırlatan Brainard, bu yavaşlamanın savaşla ilgili enerji şoklarıyla temel mal enflasyonundaki hafiflemeyi yansıttığını kaydetti.

Brainard, bu gelişmelere rağmen belirsizliğin önemli ölçüde sürdüğüne dikkati çekerek, savaş ve salgınla bağlantılı başka şokların da görülebileceğini dile getirdi.

Fed'in fiyat istikrarını yeniden sağlamakta kararlı olduğunu vurgulayan Brainard, "Son ılımlılığa rağmen, enflasyon yüksek olmaya devam ediyor ve enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye dönmesini sağlamak için para politikasının bir süre daha 'yeterince kısıtlayıcı' olması gerekecek." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Brainard Enflasyon Fed
Ödül bahane İspanya şahane

Ödül bahane İspanya şahane
Gezmeye başlayacak

Gezmeye başlayacak
Babam ve Oğlum filminin çocuk yıldızı değişimiyle şaşırttı

Babam ve Oğlum filminin çocuk yıldızı değişimiyle şaşırttı
Eşe barışma hediyesi ‘yarış atı'

Eşe barışma hediyesi ‘yarış atı'
Evlilik maneviyat sağlıyor

Evlilik maneviyat sağlıyor
Hazal Subaşı ve Sıla Türkoğlu'nun formlarının sırrı ortaya çıktı! Üçlü formül...

Hazal Subaşı ve Sıla Türkoğlu'nun formlarının sırrı ortaya çıktı! Üçlü formül...
Çekim öncesi toplantı

Çekim öncesi toplantı
5 bin kişilik koro

5 bin kişilik koro
Fotoşopsuz paylaşmam!

Fotoşopsuz paylaşmam!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX