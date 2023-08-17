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17 Ağustos 2023 Perşembe 11:44:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2023 Perşembe 11:44:00

Fed tutanakları, çoğu yetkilinin enflasyonda yukarı yönlü riskler görmeye devam ettiğini gösterdi

Kaynak: AA

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ABD Merkez Bankası, Federal Açık Piyasa Komitesinin son toplantısının tutanaklarını yayımladı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranını 25 baz puan artırarak 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığına yükselttiği son toplantısına ait tutanaklar, çoğu Fed yetkilisinin para politikasının daha fazla sıkılaştırılmasını gerektirebilecek enflasyona yönelik önemli yukarı yönlü riskleri görmeye devam ettiğini ortaya koydu.

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 25-26 Temmuz'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

Politika faizinin 25 baz puan artışla 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltildiği son toplantının tutanakları, FOMC'nin enflasyon risklerine karşı yüksek hassasiyetini koruduğunu gösterdi.

Tutanaklarda, yetkililerin gelecekteki politika kararları üzerinde etkisi olabilecek çeşitli risk yönetimi konularını tartıştığına işaret edilerek, "Enflasyonun hala FOMC'nin uzun vadeli hedefinin oldukça üzerinde olması ve iş gücü piyasasının sıkı kalması nedeniyle çoğu katılımcı, enflasyon üzerinde para politikasının daha fazla sıkılaştırılmasını gerektirebilecek önemli yukarı yönlü riskler görmeye devam etti." ifadesine yer verildi.

Yetkililerin, ekonomik aktivitenin ılımlı bir hızda genişlediğini belirttiğine değinilen tutanaklarda, ABD bankacılık sisteminin sağlam ve dayanıklı olduğu konusunda hemfikir olduğu vurgulandı.

Tutanaklarda, para politikasının ekonomiye etkilerindeki gecikmelere ilişkin belirsizliğe dikkati çeken yetkililerin, bu etkilerin ne ölçüde gerçekleştiğini tartıştığı aktarıldı.

"Birkaç yetkili, faizin sabit bırakılmasından yana olduğunu belirtti"

Yetkililerin, son düşüşlere rağmen enflasyonun "kabul edilemez derecede yüksek" kaldığını ifade ettiği kaydedilen tutanaklarda, enflasyonun hedefe doğru ilerlediğine emin olmak için daha fazla kanıt gerektiğini vurguladığı belirtildi.

Tutanaklarda, yetkililerin iş gücü piyasasının çok sıkı olmaya devam ettiğine ancak talep ve arzın daha iyi bir dengeye geldiğine dair işaretlere değindiği aktarıldı.

Ekonomik aktivite ve enflasyona yönelik aşağı yönlü risklerin vurgulandığı tutanaklarda, yetkililerin para politikasındaki kümülatif sıkılaştırmanın ekonomide beklenenden daha keskin bir yavaşlamaya yol açabileceği ve banka kredi koşullarındaki sıkılaşmanın etkilerinin artabileceği ihtimalini değerlendirdiği kaydedildi.

Tutanaklarda birkaç yetkilinin faiz oranının sabit bırakılmasından yana olduğunu veya böyle bir öneriyi destekleyebileceğinden bahsettiği, mevcut kısıtlama derecesinin sürdürülmesinin, FOMC'ye değerlendirme için zaman tanıyacağını düşündüğü ifade edildi.

Etiketler : ABD Merkez Bankası FED ABD bankacılık sistemi FOMC'
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