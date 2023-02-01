01 Şubat 2023 Çarşamba 22:06:00 - Güncelleme:01 Şubat 2023 Çarşamba 22:06:00
Fed faizi 25 baz puan artırdı: 16 yılın zirvesinde
ABD Merkez Bankası Fed faizi 25 baz puan artırarak yüzde 4,75'e yükseltti.
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltti.
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