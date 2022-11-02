Fed, politika faizini 75 baz puan yükseltti

ABD Merkez Bankası Fed iki günlük Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından faiz kararını açıkladı. Fed politika faizini 75 baz puan artırdı.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi politika faizinin 75 baz puan artırılması yönündeydi.

Fed bu kararla birlikte son 4 toplantıda politika faizini 75'er baz puan artırmış oldu.

Son yapılan faiz artışıyla birlikte politika faizi 2007 Aralık ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.