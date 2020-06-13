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13 Haziran 2020 Cumartesi 07:16:00 - Güncelleme:13 Haziran 2020 Cumartesi 07:16:00

Fed: Durgunluğun ekonomik hasarı oldukça kalıcı olabilir

Kaynak: AA

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ABD Merkez Bankasınca, ekonomik görünüme yönelik olağanüstü bir belirsizlik bulunduğu, ekonomik durgunluğun hasarının oldukça kalıcı olabileceği uyarısı yapıldı.

ABD Merkez Bankasınca (Fed), ekonomik görünüme yönelik olağanüstü bir belirsizlik bulunduğu, ekonomik durgunluğun hasarının oldukça kalıcı olabileceği uyarısı yapıldı.

ABD Kongresi için Fed tarafından yılda 2 kez hazırlanan yarıyıllık Para Politikası Raporu'nun haziran sayısı yayımlandı.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın haftaya Kongrede sunacağı raporda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ABD ve dünya genelinde ekonomik zorluklara neden olduğu belirtildi.

Salgını kontrol altına almaya yönelik önlemlerin ekonomik faaliyette sert düşüşe neden olduğuna işaret edilen raporda, iş kayıplarının arttığı ve salgından önce son 50 yılın en düşük seviyesinde olan işsizlik oranının rekor seviyelere yükseldiği hatırlatıldı.

Tüm araçları kullanma kararlılığı yinelendi

Ekonomik faaliyeti desteklemek için Fed'in politika faizini hızla sıfıra indirdiği anımsatılan raporda, piyasaların istikrarının sağlanması ve hane halklarıyla işletmelere kredi akışının desteklenmesi için olağanüstü önlemler alındığı kaydedildi.

Raporda, "Fed, bu zorlu dönemde ABD ekonomisini desteklemek için tüm araçlarını kullanmaya, böylece maksimum istihdam ile fiyat istikrarı hedeflerini desteklemeye kararlıdır." ifadesi kullanıldı.

Yabancı hükümetler ve merkez bankalarının da piyasaya likidite sağlamak için güçlü ve hızlı müdahalelerde bulunduğu vurgulanan raporda, son dönemde salgına karşı alınan önlemler hafifletildikçe ekonomik faaliyetin bazı yabancı ekonomilerde canlanmaya başladığı bildirildi.

"Ekonomik hasar, kalıcı olabilir" uyarısı

Raporda, salgının birçok küçük işletme için ciddi riskler doğurduğu kaydedilerek, "Küçük işletmelerin yaygın başarısızlıkları, yerel toplulukların ekonomik görünümünü olumsuz etkileyecek, ekonomik toparlanma ve gelecekteki iş gücü verimliliği artışını yavaşlatacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Salgının ilerleyişinin belirsizliğini koruduğuna ve yeniden yayılmasının önemli bir risk oluşturduğuna işaret edilen raporda, "Durgunluğun ekonomik hasarı, oldukça kalıcı olabilir. Talepteki düşüş nihayetinde birçok işletmenin iflasına neden olabilir, iş dinamizmini ve inovasyonu azaltabilir." ifadelerine yer verildi.

Raporda, ekonomik görünüme yönelik risklerin normalden daha fazla olduğu belirtilerek, "İlerideki yol, olağanüstü bir şekilde belirsiz." değerlendirmesi yapıldı.

Fed'in raporunda, küresel ticaretteki aksamaların küresel tedarik zincirlerinin maliyetli şekilde yeniden yapılandırılmasına da yol açabileceği kaydedildi.

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