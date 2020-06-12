  • BIST
    109835
  • Dolar
    6,8235
  • Euro
    7,6707
  • Altın
    379,9410
İstanbul
18 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İletişim Başkanlığı paylaştı! İlk kez haritada yeri gösterildi
Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon: Yakalandı
BM: Kovid-19 salgını yüzünden yüz binlerce denizci aylardır denizlerde mahsur
Okul öncesinde 'sene sonu belgeleri' için tören yapılmayacak
Fed: Durgunluğun ekonomik hasarı oldukça kalıcı olabilir
Libya'nın BM Temsilcisi: UCM'nin Hafter'in savaş suçları için daha ne kadar delile ihtiyacı var?
AB'den Kovid-19 aşısı için ön alım hazırlığı
İstanbul Valiliğinden yüzme alanları ve plajlarla ilgili yeni kararlar
Bakan Selçuk: Eğitimsel ihtiyaçların karşılanmasında elimizden gelenin fazlasını yapmanın sözünü ver ...
Galatasaray'da koronavirüs testleri negatif çıktı
TMSF Başkanı Gülal: Biz devraldığımız şirketleri milletin emaneti olarak görüyoruz
Kapıkule'de dev uyuşturucu operasyonu: 520 kilogram ecxtasy ele geçirildi
İtalya'da toplam vaka sayısı 236 bin 305'ye yükseldi
Gelinini öldüren kadın tutuklandı
Bakan Koca: Türkiye'de iyileşenlerin sayısı 150 bine yaklaştı
Oyuncu Barış Arduç imaj değiştirdi
Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Ve resmen ilan edildi! İşte korona virüs aşısı
Koyunları çalabilmek için 8 köpeği zehirleyerek öldürdüler
Otomobildeki cinayetle ilgili 3 kişi gözaltına alındı
Özge, yürümeyi öğrendiği düzenekle koşu antrenmanına başladı
Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 893'e yükseldi
Sağanak yağış, dakikalar içerisinde İzmir'de hayatı felç etti
Mahir Ünal'dan Twitter'ın Türkiye'deki bazı hesapları kapatma kararına tepki
12 Haziran 2020 Cuma 21:10:00 - Güncelleme:12 Haziran 2020 Cuma 21:10:00

Fed: Durgunluğun ekonomik hasarı oldukça kalıcı olabilir

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Merkez Bankasınca, ekonomik görünüme yönelik olağanüstü bir belirsizlik bulunduğu, ekonomik durgunluğun hasarının oldukça kalıcı olabileceği uyarısı yapıldı.

ABD Merkez Bankasınca (Fed), ekonomik görünüme yönelik olağanüstü bir belirsizlik bulunduğu, ekonomik durgunluğun hasarının oldukça kalıcı olabileceği uyarısı yapıldı.

ABD Kongresi için Fed tarafından yılda 2 kez hazırlanan yarıyıllık Para Politikası Raporu'nun haziran sayısı yayımlandı.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın haftaya Kongrede sunacağı raporda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ABD ve dünya genelinde ekonomik zorluklara neden olduğu belirtildi.

Salgını kontrol altına almaya yönelik önlemlerin ekonomik faaliyette sert düşüşe neden olduğuna işaret edilen raporda, iş kayıplarının arttığı ve salgından önce son 50 yılın en düşük seviyesinde olan işsizlik oranının rekor seviyelere yükseldiği hatırlatıldı.

TÜM ARAÇLARI KULLANMA KARARLILIĞI YİNELENDİ

Ekonomik faaliyeti desteklemek için Fed'in politika faizini hızla sıfıra indirdiği anımsatılan raporda, piyasaların istikrarının sağlanması ve hane halklarıyla işletmelere kredi akışının desteklenmesi için olağanüstü önlemler alındığı kaydedildi.

Raporda, "Fed, bu zorlu dönemde ABD ekonomisini desteklemek için tüm araçlarını kullanmaya, böylece maksimum istihdam ile fiyat istikrarı hedeflerini desteklemeye kararlıdır." ifadesi kullanıldı.

Yabancı hükümetler ve merkez bankalarının da piyasaya likidite sağlamak için güçlü ve hızlı müdahalelerde bulunduğu vurgulanan raporda, son dönemde salgına karşı alınan önlemler hafifletildikçe ekonomik faaliyetin bazı yabancı ekonomilerde canlanmaya başladığı bildirildi.

"EKONOMİK HASAR, KALICI OLABİLİR" UYARISI

Raporda, salgının birçok küçük işletme için ciddi riskler doğurduğu kaydedilerek, "Küçük işletmelerin yaygın başarısızlıkları, yerel toplulukların ekonomik görünümünü olumsuz etkileyecek, ekonomik toparlanma ve gelecekteki iş gücü verimliliği artışını yavaşlatacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Salgının ilerleyişinin belirsizliğini koruduğuna ve yeniden yayılmasının önemli bir risk oluşturduğuna işaret edilen raporda, "Durgunluğun ekonomik hasarı, oldukça kalıcı olabilir. Talepteki düşüş nihayetinde birçok işletmenin iflasına neden olabilir, iş dinamizmini ve inovasyonu azaltabilir." ifadelerine yer verildi.

Raporda, ekonomik görünüme yönelik risklerin normalden daha fazla olduğu belirtilerek, "İlerideki yol, olağanüstü bir şekilde belirsiz." değerlendirmesi yapıldı.

Fed'in raporunda, küresel ticaretteki aksamaların küresel tedarik zincirlerinin maliyetli şekilde yeniden yapılandırılmasına da yol açabileceği kaydedildi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER