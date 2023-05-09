VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MSB'den Erzurum'daki olaylara ilişkin açıklama
Selin vurduğu Yeni Zelanda'nın Auckland şehrinde acil durum ilan edildi
Kritik tahıl koridoru görüşmesinin 10-11 Mayıs'ta planlanıyor
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları lanetledi
"Meta ofisimizi bugün itibariyle kullanıma sunuyoruz"
MİT'ten PKK'ya Gara'da operasyon! PKK/KCK'nın sözde dron sorumlusu etkisiz hale getirildi
09 Mayıs 2023 Salı 10:20:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2023 Salı 10:20:00

Fed: Bazı bankalardaki büyük mevduat çıkışları kredi koşullarında baskı oluşturabilir

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Merkez Bankası (Fed), "Büyük mevduat çıkışları yaşayan bazı bankalar stres yaşamaya devam etti. Bu gelişmeler ileriye dönük kredi koşulları üzerinde baskı oluşturabilir." ifadesini kulandı.

Fed, Amerikan finansal sistemindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Finansal İstikrar Raporu'nun Mayıs 2023 sayısını yayımladı.

Raporda, bir önceki raporun yayımlandığı geçen yıl kasım ayından sonra bu yıl Silikon Vadisi Bankası (SVB), Signature Bank ve First Republic Bank'ın faiz oranı ve likidite risklerinin kötü yönetilmesine ilişkin endişelerin yol açtığı önemli mevduat çıkışlarının ardından iflas ettiği anımsatıldı.

Mart ayında, bankacılık sistemindeki daha geniş yayılmaları önlemek için Fed'in Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) ve Hazine Bakanlığı ile birlikte, banka mudilerini korumak ve hanehalklarına sürekli kredi akışını desteklemek için adımlar attığına değinilen raporda "Bu adımlar ile bankacılık ve finans sektörünün dayanıklılığı sayesinde, finansal piyasalar normale döndü ve mart ayından bu yana mevduat akışları istikrar kazandı. Ancak büyük mevduat çıkışları yaşayan bazı bankalar stres yaşamaya devam etti. Bu gelişmeler ileriye dönük kredi koşulları üzerinde baskı oluşturabilir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda, Hazine tahvil getirilerinin artan piyasa oynaklığı nedeniyle mart ayında düştüğü belirtilerek hisse senedi fiyatlarının da tarihsel medyanın üzerinde kaldığı kaydedildi.

Konut amaçlı gayrimenkul değerlemelerinin faaliyetteki zayıflamaya rağmen yüksek seviyesini koruduğu ifade edilen raporda, finansal olmayan işletmelerin ve hanehalkının borçlanmasından kaynaklanan kırılganlıkların geçen yıl kasım ayından bu yana çok az değişim gösterdiği bildirildi.

Raporda, ticari borç artışının gayrisafi yurt içi hasılaya göre yüksekliğini koruduğu, hanehalkı borcunun oranının da ılımlı seviyelerde kaldığı aktarıldı.

"BANKACILIK SEKTÖRÜ DAYANIKLILIĞINI KORUDU"

Sigortasız mevduatlara aşırı bağımlılık ile zayıf risk yönetimine ilişkin endişelerin piyasa katılımcılarının bazı bankaların gücünü yeniden değerlendirmesine yol açtığına işaret edilen raporda, "Genel olarak, bankacılık sektörü önemli zarar karşılama kapasitesiyle dayanıklılığını korudu." ifadesi kullanıldı.

Raporda, sigortasız mevduatların önemli ölçüde geri çekilmesinin SVB, Signature Bank ve First Republic Bank'ın iflaslarına katkıda bulunduğu vurgulanarak, bunun başta büyük ölçüde sigortasız mevduatlara dayanan ve önemli ölçüde faiz oranı riskine maruz kalanlar olmak üzere diğer bazı bankalar için artan fonlama sıkıntılarına yol açtığı belirtildi.

Fed ve diğer kurumlar tarafından yapılan politika müdahalelerinin bu baskıların hafifletilmesine yardımcı olduğunun altı çizilen raporda, para piyasası fonları ve diğer nakit yatırım araçlarının "kaçış"lara karşı savunmasız kaldığı ve kısa vadeli fonlama piyasalarının kırılganlığına katkıda bulunduğu kaydedildi.

BORÇ LİMİTİ AÇMAZI DA RİSKLER ARASINDA

Raporda, ABD'nin finansal istikrarına yönelik kısa vadeli riskleri de tartışılırken, sıklıkla belirtilen riskler arasında devamlı enflasyon ile daha sıkı para politikası, bankacılık sektörü stresi ve jeopolitik gerilimler yer aldı.

Finansal istikrara yönelik belirgin riskler araştırmasına da değinilen raporda, araştırmaya katılanların neredeyse yarsının ABD'nin borç limiti açmazını olası riskler arasında gördüğünü belirtmesi dikkati çekti.

Raporda, ABD'nin borç limiti tavanı zamanında yükseltilmezse, olası bir temerrüdün olumsuz sonuçlarına değinilerek, bu sonuçlar arasında finansman piyasasında aksamalar ve daha sıkı mali koşulların yer aldığı ifade edildi.

Etiketler : abd merkez bankası fed finansal istikrar raporu
Kerem Bürsin diyar diyar geziyor

Kerem Bürsin diyar diyar geziyor
Pelin Karahan: Şebeke'yi çekiyoruz

Pelin Karahan: Şebeke'yi çekiyoruz
"Güzellik pozitif enerjili olmaktır"

"Güzellik pozitif enerjili olmaktır"
Meslektaşlarına meydan okudu

Meslektaşlarına meydan okudu
Sokaktan stüdyoya

Sokaktan stüdyoya
Şeyma Subaşı düğününde iki gelinlik giydi

Şeyma Subaşı düğününde iki gelinlik giydi
Ödülünü Gencebay verdi

Ödülünü Gencebay verdi
36'ncı yaşa sette üç pastalı kutlama

36'ncı yaşa sette üç pastalı kutlama
Güldür Güldür'de bebek heyecanı

Güldür Güldür'de bebek heyecanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX