22 Mart 2023 Çarşamba 22:05:00 - Güncelleme:22 Mart 2023 Çarşamba 22:05:00
Fed Başkanı Powell: Sistemi güvenli ve sağlam tutmak için gereken tüm araçlarımızı kullanmaya hazırız
Kaynak: AA
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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, "Bankacılık sistemindeki koşulları yakından izlemeye devam edeceğiz, sistemi güvenli ve sağlam tutmak için gereken tüm araçlarımızı kullanmaya hazırız." ifadesini kullandı.
Fed Başkanı Powell, "Daha fazla faiz artışı ihtiyacını değerlendirirken gelen verilere, değişen görünüme ve özellikle kredi sıkılaşmasının beklenmeyen etkilerine odaklanacağız." açıklamasında bulundu.
- Fed Başkanı Powell: Sistemi güvenli ve sağlam tutmak için gereken tüm araçlarımızı kullanmaya hazırız
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