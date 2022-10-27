Faruk Çiçek: Üreticiler lojistik firmalarını desteklemeli

Seyid Lojistik ve Daim Tobacco'nun sahibi Faruk Çiçek, büyük hedefleri olan şirketlerin uluslararası arenada rekabet edebilmelerinin yolunu anlattı. Rekabette ulaştırma hizmetlerinin kilit rol oynadığını belirten iş insanı, "Yeni pazarlara girmek hızlı, düşük maliyetli ve güvenilir ulaştırma imkanlarına sahip olmayı zorunlu kılıyor. Dünya artık global bir köy. Depolama ve iletişimle birlikte ulaştırma sektöründe yaşanan gelişmeye ayak uydurmak rekabet için olmazsa olmaz" dedi.



LOJİSTİK, SEKTÖRLER İÇİN KALDIRAÇ GÖREVİ GÖRÜYOR

Faruk Çiçek, üretim ve dağıtım maliyetlerini düşürmeye yönelik adımların fiziksel dağıtımın önemini ortaya çıkardığını söyledi: "Günümüz dünyasında artık sadece üretim değil, üretim için kullanılan malzeme ve hammaddelerin üreticiye, üreticiden müşterilere zamanında teslim edilmesi, bunun uygun ve ekonomik koşullarda gerçekleştirilmesi de büyük önem arz ediyor. Bu, üreticilerin faaliyetlerini geliştirmelerine olanak sağlarken, ekonomik gelişmenin hızlanması açısından da kaldıraç görevi görüyor."

SİSTEMİN SAĞLIKLI İŞLEMESİNE TÜM PAYDAŞLAR KATKI SUNMALI

Sektörün yarattığı istihdam ve özellikle döviz geliri ile ülke ekonomilerine önemli katkılar sağladığını vurgulayan Faruk Çiçek, açıklamalarına şöyle devam etti: "Lojistik sektörü sadece ülkelerin rekabet gücünü ortaya çıkarmada kilit sektörlerden biri değil, aynı zamanda diğer sektörlerin canlanması ve rekabet gücünün artırılması açısından da önemli bir misyon sahibi." Çiçek, iş dünyasına ve karar vericilere seslendi: "Tüm sektörler gelinen noktada lojistik sektörüne bağımlı durumda. Bu alanda yaşanan gelişmeler sektörleri doğrudan etkiliyor. O nedenle karar vericiler, yerel yönetimler, şirketler ve hatta küçük işletmeler bu alanda sistemin sağlıklı işlemesine katkı sunmalı."