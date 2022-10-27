VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İngiltere'de ilk kez bir başbakan, monarktan daha zengin
TTB Başkanı Fincancı tutuklandı
İran lideri Hamaney'den Şiraz'daki silahlı saldırı sonrası birlik çağrısı
İskenderun Körfezi'nde karaya oturan gemi yüzdürülerek İzmir'e götürülecek
Milli Savunma Bakanı Akar, İsrailli mevkidaşıyla görüştü
Faruk Çiçek: Üreticiler lojistik firmalarını desteklemeli
Sevim Alan'ın yeni markası tüketiciyle buluşuyor
Bakan Bozdağ'dan TTB açıklaması: Değişebilir...
Oğlu babasından şikayetçi oldu
İspanya'dan Harbiye'ye
İstanbul'a geri taşındı
15 yıl sonra yeniden
'Çöp Adam' heyecanı
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Faiz indirimleri ekonomik dayanıklılığı artırdı
‘Magarsus' sete çıktı
Mutlu evliliğin sırrı saygı
Boğaziçi'nde 5. gün
Kadın dayanışmalı bir film
Taburcu oldu... "Birkaç takla attık, ağır bir kazaydı"
Torba kanunda 10 madde kabul edildi
PKK kanalına bağlanarak TSK'yı hedef aldı
“Türkiye Çevre Etiket Sistemi” Küresel Eko-Etiket Ağı'ndan tam üyelik aldı
İngiliz Bakan'dan SİHA övgüsü
Uluslararası Tenis Turnuvası Gaziantep Cup Başladı
27 Ekim 2022 Perşembe 15:45:00 - Güncelleme:27 Ekim 2022 Perşembe 15:45:00

Faruk Çiçek: Üreticiler lojistik firmalarını desteklemeli

ABONE OL

Lojistik ve taşımacılık sektörünün önemli şirketlerinden Seyid Lojistik'in sahibi Faruk Çiçek, “Lojistik sektörü diğer sektörlerin canlanması ve rekabet gücünün artırılması açısından önemli bir misyon sahibi. Rekabetin anahtarı. Bu nedenle üreticiler lojistik sektörünü desteklemeli” diyor.

Seyid Lojistik ve Daim Tobacco'nun sahibi Faruk Çiçek, büyük hedefleri olan şirketlerin uluslararası arenada rekabet edebilmelerinin yolunu anlattı. Rekabette ulaştırma hizmetlerinin kilit rol oynadığını belirten iş insanı, "Yeni pazarlara girmek hızlı, düşük maliyetli ve güvenilir ulaştırma imkanlarına sahip olmayı zorunlu kılıyor. Dünya artık global bir köy. Depolama ve iletişimle birlikte ulaştırma sektöründe yaşanan gelişmeye ayak uydurmak rekabet için olmazsa olmaz" dedi.

LOJİSTİK, SEKTÖRLER İÇİN KALDIRAÇ GÖREVİ GÖRÜYOR

Faruk Çiçek, üretim ve dağıtım maliyetlerini düşürmeye yönelik adımların fiziksel dağıtımın önemini ortaya çıkardığını söyledi: "Günümüz dünyasında artık sadece üretim değil, üretim için kullanılan malzeme ve hammaddelerin üreticiye, üreticiden müşterilere zamanında teslim edilmesi, bunun uygun ve ekonomik koşullarda gerçekleştirilmesi de büyük önem arz ediyor. Bu, üreticilerin faaliyetlerini geliştirmelerine olanak sağlarken, ekonomik gelişmenin hızlanması açısından da kaldıraç görevi görüyor."

SİSTEMİN SAĞLIKLI İŞLEMESİNE TÜM PAYDAŞLAR KATKI SUNMALI

Sektörün yarattığı istihdam ve özellikle döviz geliri ile ülke ekonomilerine önemli katkılar sağladığını vurgulayan Faruk Çiçek, açıklamalarına şöyle devam etti: "Lojistik sektörü sadece ülkelerin rekabet gücünü ortaya çıkarmada kilit sektörlerden biri değil, aynı zamanda diğer sektörlerin canlanması ve rekabet gücünün artırılması açısından da önemli bir misyon sahibi." Çiçek, iş dünyasına ve karar vericilere seslendi: "Tüm sektörler gelinen noktada lojistik sektörüne bağımlı durumda. Bu alanda yaşanan gelişmeler sektörleri doğrudan etkiliyor. O nedenle karar vericiler, yerel yönetimler, şirketler ve hatta küçük işletmeler bu alanda sistemin sağlıklı işlemesine katkı sunmalı."

Etiketler : faruk çiçek seyid lojistik ve daim tobacco lojistik
KALBİNİN SESİNİ DİNLİYOR

KALBİNİN SESİNİ DİNLİYOR
Soğuk havada repertuvar değişti

Soğuk havada repertuvar değişti
Sahnede fenalaştı

Sahnede fenalaştı
Türkiye tatili

Türkiye tatili
Tuba'yı geçti

Tuba'yı geçti
Memleket coşkusu

Memleket coşkusu
Şarkıcı değil 'Avukat hanım' diyeceksiniz

Şarkıcı değil 'Avukat hanım' diyeceksiniz
Artık bir kedisi var

Artık bir kedisi var
2.5 saat canlı

2.5 saat canlı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX