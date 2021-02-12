'Faizsiz ev'e BDDK denetimi geliyor

Faizsiz ev satışına çekidüzen geliyor. Faizsiz ev ve taşıt satışına düzenleme öngören kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. BDDK denetimine alınan şirketlere 100 milyon TL sermaye kriteri getirildi.



Faizsiz konut ve taşıtla ilgili tasarruf finansman şirketlerinin denetim altına alınmasına yönelik hazırlanan yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Vatandaşın mağduriyetini önleyecek 23 maddelik tasarıyla ilgili bilgi veren AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş bu tür şirketlerin sayısında ciddi artış olduğunu belirterek "Kanunla bu alanın, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından denetlenmesini öngörüyoruz" dedi. Muş'un verdiği bilgiye göre bu şirketlerin minimum sermayesi için alt sınır, 100 milyon TL olacak. Bu şartı karşılayamayan şirketler vatandaştan ev ile taşıt vaadiyle para toplayamayacak ve kapısına kilit vurulacak.

BDDK TAKİP EDECEK

Bu şirketler BDDK'nin belirleyeceği rasyolara göre faaliyetlerini sürdürecek. Şirket yöneticilerinin ve sahiplerinin, zimmet suçu işlemesi durumunda 6 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ve 5 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılabilecek. Faaliyet izni olmadan çalışma içine girenler hapisle cezalandırılacak.



