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24 Nisan 2024 Çarşamba 09:33:00 - Güncelleme:24 Nisan 2024 Çarşamba 09:33:00

Faiz kararı yarın belli olacak

Kaynak: TRT Haber

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Yurt içi piyasalarda bu hafta gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 50 seviyesine yükseltmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 25 Nisan Perşembe günü toplanacak.

Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 50 seviyesine yükseltilmişti.

POLİTİKA FAİZİ YIL SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 45

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu. Yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 oldu.

PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ

TCMB'nin piyasa katılımcıları anketine göre ise cari ay ve 3 ay sonrası için beklenti yüzde 50 oldu. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 36,96'dan yüzde 38,18'e çıktı.

Etiketler : tcmb faiz karar
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