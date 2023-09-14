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14 Eylül 2023 Perşembe 09:38:00 - Güncelleme:14 Eylül 2023 Perşembe 09:38:00

Fahiş fiyattan ilan koyan emlakçıya ibretlik ceza

Kaynak: Yeni Şafak

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Otomobil piyasasına yönelik tedbirlerle spekülatörleri hizaya getiren Ticaret Bakanlığı, aynı kararlılıkla emlak sektörünün de üzerine gitmeye başladı Bakanlık, Ankara Mamak'ta piyasa değeri 2 milyon 100 bin TL ile 2 milyon 300 bin TL arasındaki ikinci el bir daireyi 3 milyon 870 bin liradan ilana koyan emlakçıya 349 bin lira idari para cezası kesti.

Emlak sektöründeki fiyat spekülasyonlarıyla mücadelede bir ilk yaşandı. Ticaret Bakanlığı, Ankara Mamak'ta piyasa değeri 2,1-2,3 milyon lira arasında değişen daireyi 3,87 milyon liradan ilana koyan emlakçıya 349 bin lira para cezası kesti. Bu yüksek ceza, hayali evler ve fiyatlarla piyasayı bozan emlakçılara karşı emsal olacak.

Ticaret Bakanlığı, ikinci el daireyi piyasa gerçekleri ile örtüşmeyen fiyatlarla ilana koyarak fiyatlarda köpük oluşturmaya çalışan spekülatörlere hak ettikleri büyük cezalar kesmeye başladı. Otomobil piyasasına yönelik tedbirlerle spekülatörleri hizaya getiren Ticaret Bakanlığı, aynı kararlılıkla emlak satışlarını da mercek altına aldı. Ankara'nın Mamak ilçesinde ortalama değeri, 2 milyon 100 bin lira ile 2 milyon 300 bin lira arasında olan ikinci el bir daireyi 3 milyon 870 bin liradan ilana koyan emlakçıya 349 bin liralık para cezası kesti.

İNCELEMEYLE TESPİT EDİLDİ

31 Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye rağmen spekülasyon yaptığı belirlenen emlakçı, Ticaret Bakanlığı'nın online satış platformunda yaptığı incelemeler sırasında tespit edildi. İlandaki dairenin büyüklüğü, oda sayısı, bulunduğu ilçe ve mahalle, kaçıncı katta olduğunu ve binanın yaşı gibi kriterler üzerinden emsalleriyle karşılaştıran bakanlık ekipleri, ilanda yazılan rakamın gerçek değerinin çok üzerinde olduğunu ortaya çıkardı.

GERÇEK DEĞERİNİN %70 ÜZERİNDE FİYAT İSTEDİ

Yetki belgesi de olmadığı anlaşılan emlakçının ilgili ilandaki daire için istediği rakam, dairenin piyasa değerinin yaklaşık yüzde 70 üzerinde olduğu belirlendi. Konutun bulunduğu mahallede de incelemelerde bulunan Ticaret Bakanlığı teftiş ekipleri, ortada büyük bir spekülasyon olduğunu tespit etti. Yeni Şafak'ın haberine göre, Konuyu değerlendiren bakanlık, piyasa dengesini bozmaya yönelik faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen emlakçıya, 349 bin lira idari para cezası verdi.

YASAL DÜZENLEME 2 HAFTA ÖNCE YAPILDI

İkinci el araç ve gayrimenkul satışına ilişkin iki hafta önemli bir düzenleme yapıldı. 31 Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; kişiler, kendisi, eşi veya bir ve ikinci dereceden akrabalarına ait olmayan ikinci el araç ve gayrimenkul için sadece yetki belgesi alarak satış ilanına çıkabilecek. İlan siteleri, bu kurala uygun ilan denetimi yapmakla yükümlü olacak. Bu kurala aykırı her ilan için ağır idari para cezaları uygulanacak.

YETKİ BELGESİ OLMAYAN İLAN GİREMİYOR

İkinci el araç ve gayrimenkul satışına ilişkin yeni düzenlemeyle online platformlarda ilan yayınlamak isteyen emlakçı ve bireysel satıcı ile aracılara bir dizi kural getirdi. Emlakçılar; yetki belgesi almadan ilan girişi yapamayacak ve ilgili sözleşmeyi imzalamadan ilanları portallarda yayınlanmayacak. Öte yandan, ceza verilen kişilerin emlakçılık yetkisinin olmadığı öğrenildi.

Etiketler : emlakçı cezası emlak spekülasyonu market düzenlemeleri
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