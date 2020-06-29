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29 Haziran 2020 Pazartesi 22:14:00 - Güncelleme:29 Haziran 2020 Pazartesi 22:14:00

Fahiş fiyatlarıyla gündeme gelmişti... Bakan Ersoy açıkladı: 1 Temmuz'dan itibaren bedava

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum'daki plaj fiyatları ile ilgili konuştu. Bölgedeki fiyatların çok sık gündem olduğuna dikkat çeken Bakan Ersoy, "Ücretsiz halk plajlarımız var. 1 Temmuz itibarıyla hizmete alıyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Bodrum'a tatile gidecekler için önemli açıklamalarda bulundu.

Bodrum'un sadece arkeolojik değerleriyle değil, kültürel faaliyetleriyle de Türkiye'nin önemli bir noktası olduğunu dile getiren Ersoy, şunları kaydetti:

"Turizm deyince kültür ve sanatla taçlandırdığınız zaman çok daha değerli, çok daha rakipsiz, çok daha güzel oluyor. Geçen sene biliyorsunuz bu bağlamda sahneyi de yetiştirmiştik ve hizmete almıştık.1300 kişilik sahnemiz.

Bu senede 1 Temmuz itibarıyla kültürel faaliyetlere izin verildi. 1 Temmuz itibarıyla sanat sahnemiz hizmete giriyor. Geçen sene hizmete aldığımız, Bodrumlular için bazen sık sık gündem oluyor burada fiyatlamalar, ücretsiz halk plajımız var. Onu da 1 Temmuz itibarıyla hizmete alıyoruz. Bu sezon için tekrar. Halk plajlarını da Türkiye'nin birçok yerine yayıyoruz.

Yine temmuz sonuna kadar Antalya, Belek bölgelerinde iki tane daha halk plajını devreye alacağız ve Ege'nin çeşitli bölgelerinde, ilçelerinde her yerinde, halktan çok talep gören Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından işletilen ücretsiz halk plajlarını yaymaya devam edeceğiz."

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