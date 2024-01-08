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08 Ocak 2024 Pazartesi 09:00:00 - Güncelleme:08 Ocak 2024 Pazartesi 09:00:00

Fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlara geçit verilmedi

Kaynak: AA

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Ticaret Bakanlığınca, geçen yıl otomotiv, emlak ve gıda sektörleri ile fahiş fiyat ve stokçuluk denetimleri kapsamında, uygulamalara aykırı davrananlara 602 milyon 225 bin 881 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2023'te yapılan denetimlere ilişkin bilgi verilirken, 2024'te de adil, rekabetçi bir iç piyasa oluşmasını sağlayacak adımlar atılmaya devam edileceği belirtildi.

İç Ticaret Genel Müdürlüğünce geçen yıl yapılan denetimlere yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Otomotiv, emlak ve gıda sektörleri denetimleri ile fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele kapsamında 18 bin 780 gerçek ve tüzel kişiyi denetleyerek, uygulamalara aykırı davranan 2 bin 528 gerçek ve tüzel kişiye 602 milyon 225 bin 881 lira idari para cezası uygulandı. Tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelere, haksız ticari uygulamalara, fiyat etiketi aykırılıklarına ve güvensiz ürünlere 842 milyon 402 bin 406 lira idari para cezası uygulandı. Rekabet Kurulu, bilişim teknolojileri ve platform hizmetleri başta olmak üzere, sağlık hizmetleri, lojistik, kültür-sanat eğlence, altyapı hizmetleri gibi birçok sektörlerde rekabet hukukuna aykırılıklar kapsamında 2 milyar 664 milyon 688 bin 744 lira idari para cezası uyguladı."

Bakanlık olarak, piyasaların düzenli, sağlıklı ve adil şekilde işleyişini sağlamak için çalışmalara devam edileceği vurgulanan açıklamada, vatandaşların taraf olduğu sözleşmelerde ekonomik hak ve menfaatlerinin korunması, ayrıca tüketicilerin mağduriyetinin önlenmesi amacıyla denetimlere devam edildiği belirtildi.

GIDA SEKTÖRÜNDEKİ FAHİŞ FİYAT DENETİMLERİNE 135,6 MİLYON LİRA CEZA

Denetim çalışmalarına ilişkin bilgi verilen açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Otomotiv ticareti ve otomotivde stokçuluk fiillerine yönelik denetimlerde 2 bin 144 gerçek ve tüzel kişi denetlenirken, aykırılık tespiti yapılan 656 gerçek ve tüzel kişiye 375 milyon 417 bin 64 lira idari para cezası, emlak sektörüne yapılan denetimlerde 1899 gerçek ve tüzel kişiden 1201 aykırı fiilde bulunan gerçek ve tüzel kişiye 91 milyon 207 bin 655 lira, gıda sektöründe fahiş fiyat denetimlerinde ise 15 bin 80 gerçek ve tüzel kişi denetlenmiş, 135 milyon 601 bin 162 lira idari para cezası uygulanmıştır."

Açıklamara, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelere ilişkin, başta mesafeli olmak üzere abonelik sözleşmeleri, ön ödemeli konut satışları, bankacılık hizmetleri, satış sonrası hizmetler gibi birçok başlık altındaki incelemelerde 670 milyon 596 bin 661 lira, reklam ve haksız ticari uygulamalar denetimlerinde 114 milyon 139 bin 768 lira, ürün güvenliği denetimleri kapsamında 15 milyon 332 bin 80 lira ve fiyat etiketi denetimleri kapsamında ise 42 milyon 333 bin 969 lira idari para cezası uygulandığı aktarıldı.

Bilişim teknolojileri ve platform hizmetleri başta olmak üzere sağlık hizmetleri, lojistik, kültür-sanat, eğlence, altyapı hizmetleri gibi birçok sektörün Rekabet Kurulunca denetlendiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlık olarak, sektörler içinde yaşanabilecek haksız ticari fiillere taviz vermeden, adil, rekabetçi bir iç piyasa oluşmasını sağlayacak adımları atmaya 2024'te de devam edeceğiz. Bunun yanında, tüketicilerimizin mağdur olmaması ve güvensiz ürünlere sıfır tolerans ilkemizi öncelik alarak, onların haklarını ve menfaatlerini koruyacak bütün araçlarımızı 2024'te de uygulamaya devam edeceğiz."

Etiketler : ticaret bakanlığı fahiş fiyat stokçuluk denetim ceza
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