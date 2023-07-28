Ticaret Bakanlığı fırsatçılara 361 milyon lira ceza kesti

Ticaret Bakanlığı fırsatçılara 361 milyon lira ceza kesti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2023 yılında otomotiv, gıda ve diğer temel ihtiyaç maddeleri kapsamında vatandaşlarımızı mağdur edenlere uygulanan idari para cezası toplam 361 milyon TL'ye ulaşmıştır." dedi.

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