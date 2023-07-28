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Ticaret Bakanlığı fırsatçılara 361 milyon lira ceza kesti
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28 Temmuz 2023 Cuma 09:02:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2023 Cuma 09:02:00

Ticaret Bakanlığı fırsatçılara 361 milyon lira ceza kesti

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Ticaret Bakanı Bolat, "2023 yılında otomotiv, gıda ve diğer temel ihtiyaç maddeleri kapsamında vatandaşlarımızı mağdur edenlere uygulanan idari para cezası toplam 361 milyon TL'ye ulaşmıştır." dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2023 yılında otomotiv, gıda ve diğer temel ihtiyaç maddeleri kapsamında vatandaşlarımızı mağdur edenlere uygulanan idari para cezası toplam 361 milyon TL'ye ulaşmıştır." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : ömer bolat ticaret bakanlığı fırsatçı para cezası
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