Ticaret Bakanlığı fırsatçılara 361 milyon lira ceza kesti
Ticaret Bakanı Bolat, "2023 yılında otomotiv, gıda ve diğer temel ihtiyaç maddeleri kapsamında vatandaşlarımızı mağdur edenlere uygulanan idari para cezası toplam 361 milyon TL'ye ulaşmıştır." dedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2023 yılında otomotiv, gıda ve diğer temel ihtiyaç maddeleri kapsamında vatandaşlarımızı mağdur edenlere uygulanan idari para cezası toplam 361 milyon TL'ye ulaşmıştır." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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