Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan işletmelere 24 milyon TL ceza

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan işletmelere 24 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun 34. toplantısının yapıldığını duyurdu.

Paylaşımda, Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen 309 işletmeye 24 milyon 345 bin 66 Türk lirası idari para cezası uyguladığı bilgisi verildi.