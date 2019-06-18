  • Bist 100
    93.727
  • Dolar
    5,8390
  • Euro
    6,5412
  • Altın
    254,0161
İstanbul
22 / 32
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İran, ABD'nin dünyadaki casusluk ağını çökerttiğini iddia etti İran, ABD'nin dünyadaki casusluk ağını çökerttiğini iddia etti
ABD-İran krizinde ezber bozmak: Basra-Hint-Pasifik ekseni ABD-İran krizinde ezber bozmak: Basra-Hint-Pasifik ekseni
Liseli kızların davası sonuçlandı! İstismar sanığına 18.5 yıl hapis! Liseli kızların davası sonuçlandı! İstismar sanığına 18.5 yıl hapis!
Parma, adı Galatasaray'la da anılan Mario Balotelli ile prensip anlaşmasına vardı Parma, adı Galatasaray'la da anılan Mario Balotelli ile prensip anlaşmasına vardı
Suriyeli muhalifler Mursi için taziye mesajı yayımladı Suriyeli muhalifler Mursi için taziye mesajı yayımladı
Umut Bozok, Lorient'e transfer oldu Umut Bozok, Lorient'e transfer oldu
Facebook kripto para birimi Libra ve dijital cüzdan Calibrayı tanıttı Facebook kripto para birimi Libra ve dijital cüzdan Calibrayı tanıttı
DBP'li belediyeye terör örgütü PKK şoku! DBP'li belediyeye terör örgütü PKK şoku!
Başkan Erdoğan, Sultangazi'de toplu açılış töreninde konuşuyor Başkan Erdoğan, Sultangazi'de toplu açılış töreninde konuşuyor
Denizlispor, Tiago Lopes'i transfer etti Denizlispor, Tiago Lopes'i transfer etti
ABD'yi uyardı: Pandoranın kutusunu açmayın ABD'yi uyardı: Pandoranın kutusunu açmayın
Bolu'da otomobil dereye düştü: 3 kişi hayatını kaybetti Bolu'da otomobil dereye düştü: 3 kişi hayatını kaybetti
Aylık 4 bin 500 lira bursla staja başladılar Aylık 4 bin 500 lira bursla staja başladılar
Kano Federasyonunda başa dönüldü Kano Federasyonunda başa dönüldü
Muhteşem törenle ödüller verildi Muhteşem törenle ödüller verildi
Son sinyal uçurumdan geldi... Babanın haykırışları yürek dağladı Son sinyal uçurumdan geldi... Babanın haykırışları yürek dağladı
Yeni Zelanda'daki terör saldırılarının videosunu paylaşan kişiye 21 ay hapis Yeni Zelanda'daki terör saldırılarının videosunu paylaşan kişiye 21 ay hapis
İntihar girişimini sosyal medyadan canlı yayınladılar İntihar girişimini sosyal medyadan canlı yayınladılar
Borussia Dortmund'da teknik direktör Lucien Favre'nin sözleşmesi uzatıldı Borussia Dortmund'da teknik direktör Lucien Favre'nin sözleşmesi uzatıldı
Organ nakli olduktan 3 gün sonra öldü Organ nakli olduktan 3 gün sonra öldü
21 Haziran 2019 yaz gündönümü hakkında tüm bilmeniz gerekenler 21 Haziran 2019 yaz gündönümü hakkında tüm bilmeniz gerekenler
Rolls-Royce, Siemens’in elektrikli uçak bölümünü satın alıyor Rolls-Royce, Siemens’in elektrikli uçak bölümünü satın alıyor
Bursaspor'da elektrik krizi çözüldü Bursaspor'da elektrik krizi çözüldü
Gıyabi cenaze namazı ne demektir? Gıyabi cenaze namazı nasıl kılınır? Gıyabi cenaze namazı ne demektir? Gıyabi cenaze namazı nasıl kılınır?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

18 Haziran 2019 15:21 | Salı

Facebook kripto para birimi Libra ve dijital cüzdan Calibrayı tanıttı

ABD'li teknoloji şirketi Facebook, kendi kripto para birimi Libra ve dijital cüzdan Calibra'nın 2020 yılında piyasaya sürüleceğini duyurdu. Libra'ya destek veren ve kullanması beklenen şirketler arasında visa, Mastercard, Paypal, Ebay, Uber, Lyft ve Spotify gibi teknoloji devleri bulunuyor.

ABD'li teknoloji şirketi Facebook, kendi kripto para birimi Libra ve dijital cüzdan Calibra'nın 2020 yılında piyasaya sürüleceğini duyurdu.

The Wall Street Journal'da geçen hafta yer alan haberde Facebook'un Haziran ayı içinde kendi kripto para birimini piyasaya sürmeye hazırlandığı, aralarında Visa, Mastercard, Uber ve PayPal'in bulunduğu birçok şirketin desteğini aldığı belirtilmişti. Konuyla ilgili haberlerde ayrıca, söz konusu kripto para biriminin Libra adıyla piyasaya sürüleceği ve yönetiminden sosyal medya şirketinin değil, şirketlerin oluşturduğu konsorsiyumun sorumlu olacağı ileri sürülmüştü.

Facebook'tan Salı günü yapılan açıklamaya göre, kripto para birimi Libra ve dijital cüzdan Calibra 2020 yılında piyasaya sürülecek ve Calibra, "Messenger ve Whatsapp'ta bağımsız bir uygulama" olacak.
Şirketten yapılan açıklamada Calibra'nın, banka ve kredi kartlarının kullandığı aynı doğrulama ve dolandırıcılık karşıtı süreçlerini kullanacağı vurgulanırken, söz konusu dijital cüzdanın ayrıca herhangi bir hesap bilgisi ve finansal veriyi "kullanıcının izni olmadan" Facebook ya da herhangi bir üçüncü tarafla paylaşamayacağının altı çizildi.

Facebook'tan yapılan açıklamada, "Libra'nın hedefi, milyarlarca insanın kullanabileceği basit küresel bir para birimi ve finansal altyapı oluşturmaktır" denildi.

Açıklamada, Libra gözetiminden aralarında Visa, Mastercard, Uber, Vodafone, Spotify ve ebay gibi 28 şirketin yer aldığı "Libra Konsorsiyumu"nun sorumlu olacağı da belirtildi.

Şirket açıklamasında Libra'nın gerçek varlık rezervlerinin desteklediği güvenli ve ölçülebilir bir blockchain üzerinde oluşturulduğu vurgulandı.

Libra'nın tek bir varlık yerine dolar ve euro gibi birden fazla para birimine bağlı olacağı belirtilirken, Facebook blockchain birimi başkanı David Marcus, "Libra, dünya genelinde milyarlarca insana daha kapsayıcı ve açık bir finansal ekosisteme erişim olanağı sunuyor" dedi ve ekledi:

"Eğer 50 dolar değerinde Libra satın alırsanız, bu 50 dolarlık yatırımınız doğrudan Libra Rezervi'ne gidecek. Libra Rezervi, fiyat istikrarının sağlanması ve Libra'nın piyasadaki dijital para birimlerinin aksine geleneksel para birimleri gibi işlem görmesi için tasarlandı. Libra'nın büyük bir adaptasyon avantajı var. Birçok güvenilir şirket bu yolculuğumuzda bize katıldı, bu sebeple Libra'nın yaygınlaşması yüksek bir olasılık."

(DHA)

Mursi için Ankara'da gıyabi cenaze namazı
Küçükkaya-İmamoğlu görüşmesiyle ilgili Binali Yıldırım'dan flaş açıklama
Trump'tan çarpıcı '11 Eylül' açıklaması: Saldırıları kimin yaptığını biliyorum
Gelir gelmez acı tabloyla karşılaştı
son dakika... MSB'den ABD'nin skandal mektubuna yanıt!
Yunan basını: Yunanistan bu savaşı kaybediyor
Emekliye Temmuz zammı hesaplandı! Emekli Temmuz ayı zammı ne kadar olacak?
Yıldırım'ın danışmanı: Küçükkaya beni aramadı, ben onu aradım
Darbeci Sisi'den skandal karar! Mısır’dan TRT’ye Muhammed Mursi sansürü
600 bin TL ödülle aranıyordu... O terörist öldürüldü!
Yeni askerlik sistemi ne zaman yasalaşacak? Askerler ne zaman terhis olacak?
Rus savaş uçağı ABD'nin bombardıman uçağını engelledi
Türkiye'nin en büyük projesinde geri sayım başladı!
Orman, ''Parasını verin gönderin'' demişti, Quaresma'dan jet yanıt
Köprülerden kaçak geçişten ceza kesilenlere müjdeli haber
"Mursi ölmedi yavaş yavaş öldürüldü"
Ameliyat 12 saat sürdü... Yeni yüzüyle ilk gün...
Yıldız futbolcudan Galatasaray'a net mesaj: Gelmeye hazırım
Son dakika.... Bakan Selçuk müjdeyi verdi: 55 ilac daha geri ödeme listesine alındı
Mısır'dan skandal karar! O talep reddedildi
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ