  • BIST
    1192.73
  • Dolar
    7,9347
  • Euro
    9,2997
  • Altın
    484,6100
İstanbul
15 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Trabzonsporlu Ekuban'da koronavirüs çıktı
İstanbul'da yeşil papağan sayısı artıyor
Denizli Valisi özür dilemişti: Bakan Soylu'dan açıklama geldi
Alman basınından TOGG'a övgü: Türkiye kendi "Tesla'sını" üretti
Bakan Soylu: Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi
Başkan Erdoğan, Şırnak'ta toplu açılış töreninde konuşuyor
Aliyev duyurdu! Hudaferin Köprüsü'ne Azerbaycan bayrağı dikildi
Şehit babasına böyle veda etti!
Koronavirüse rağmen bir çok kişi maskesiz!
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'na yanıt!
Ermenistan'ın saldırısında hayatını kaybeden Azerbaycanlı siviller için Adıyaman'da gıyabi cenaze na...
Başkan Erdoğan, Azerbaycan Bağımsızlık Günü'nü tebrik etti
Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'ne fark attı
Park yeri yüzünden komşularına baltayla saldırdılar
Azerbaycan ordusu, ateşkese uymayan Ermenistan'ın bir İHA'sını düşürdü
Peru'da arkeologlar bir yamaca çizilmiş 2 bin yıllık kedi figürü keşfetti
Avustralya'da piton saldırısı! Ezilmekten kurtarmıştı
Başakşehir'de Şampiyonlar Ligi mesaisi
Beşiktaş, Denizlispor maçına hazırlanıyor
"Mucize bitki" safran çiçek açtı
27 yaşındaki Afgan çoban arazide ölü bulundu
Başkan Erdoğan'dan Minsk üçlüsüne sert tepki! Yaşanan skandalı açıkladı
Türkiye'den Suudi Arabistan'a olay cevap: Gülüp geçiyoruz
TSE, Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezervine hizmet sunmaya hazır
18 Ekim 2020 Pazar 14:17:00 - Güncelleme:18 Ekim 2020 Pazar 14:25:00

Fabrika kurulacağı duyuruldu! Arsa fiyatları yüzde 50 arttı

Kaynak: DHA

ABONE OL

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, otomotiv devleri Ford Otosan ve Volkswage'nin fabrika kuracağını duyurması, bölgedeki arsa fiyatlarını artırdı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesine bağlı Sepetlipınar Mahallesi’nde iki dünya otomotiv devi Ford Otosan ve Volkswage'nin fabrika kuracağını açıklanmasının ardından arsa fiyatları yüzde 50’nin üzerinde değer kazandı.

Kurulacak fabrikada 2 bin kişinin istihdamı sağlanacak. Otomotiv devleri yeni kurulacak fabrikada yük minibüsü modellerini üreterek dünyaya pazarlayacak. Fabrikanın kurulacağının duyurulmasının ardından bölgedeki arsa fiyatları hızla değer kazanmaya başladı. Yatırımcılar da bölgedeki arsalara ilgi gösteriyor.

’ARSALAR DEĞER KAZANDI’

Bölgedeki arsa satışlarını değerlendiren gayrimenkul danışmanı Mevlüt Bozdağ, "Kocaeli'nin Gölcük ve Başiskele bölgelerinde özellikle otomotiv sektöründe belli başlı fabrikaların ve onların yan kuruluşlarının tesisleri ile donatılmış durumda. Bu bölgemiz, şehrimiz ve ülkemiz için önemli bir istihdam kaynağıydı zaten. Fakat iki dünya devi, kendi aralarında yapmış oldukları protokol ile 2023 yılında çıkarmayı hedefledikleri ticari van araçlarını satışa sunmayı hedeflediler. Bu durumdan ötürü bölgedeki arsaların değerlenmesi konusunda önemli bir talep doğurdu" dedi.

Arsa fiyatlarının son birkaç yıldır yüzde 50'yi aşan oranlarda değer kazandığını ifade eden Bozdağ, "Son 2-3 yıl içerisinde, yüzde 50yi aşan oranlarda değer kazanması görüldü. Bu ülkemiz için şehrimiz için ve en önemlisi istihdamın artması için önemli bir kazanç olacak. Buna bağlı olarak tabii ki konut alanlarda da ticari alanlarda da en önemlisi sanayi alanlarında da önemli bir artış gözlemlenmektedir. Bu tesisler zaten sanayi imarlı veya bacasız sanayi imarlı alanlarda yapılabiliyor. Fakat bu etki bölgedeki boş olan bütün arsalarda kendisini hissettirdi" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER