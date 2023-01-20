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20 Ocak 2023 Cuma 08:02:00 - Güncelleme:20 Ocak 2023 Cuma 08:02:00

EYT'yi kıl payı kaçıranlar için bir ihtimal daha var! İşte masadaki seçenek

Kaynak: Sabah

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Milyonların gözünün çevrildiği EYT yasa teklifi Meclis gündemini de hareketlendirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi konusunda AK Parti grubuna geniş kapsamlı teknik bir sunum yaptı. Bakanlığın EYT çalışmasını tamamlamasına karşın EYT'yi kıl payı kaçıranlar için bir ihtimalin daha olması dikkat çekti.

AK Parti'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vadettiği gibi 2023'e EYT sorununu çözmüş olarak girmesiyle büyük bir bölüm emeklilikle ilgili soru işaretlerini kaldırmış olarak yeni yılı karşıladı. EYT'nin kapsam ve detay çalışmaları da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tamamlandı. Yasa teklifinde askerlik, doğum gibi işe başlangıç tarihini öne çeken borçlanmalara ilişkin bir kısıtlama söz konusu olmayacak. Askerlikte "hava değişim süresi" de borçlanılarak işe giriş tarihi öne çekilebilecek.

İLK MAAŞLAR MARTTA HESAPLARDA OLACAK

Çalışma Bakanlığı, EYT'ye ilişkin teknik çalışmayı tamamladı, kanun teklifi haline getirilerek gelecek hafta Meclis'e gönderilecek. Yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından emeklilik başvuruları alınacak, ilk aylıklar mart ayında hesaplara yatacak.

EYT'Yİ KIL PAYI KAÇIRANLAR İÇİN BİR İHTİMAL DAHA VAR

Emeklilik sınırı 8 Eylül 1999 olup bu tarihi kıl payı kaçıranlar ise formül arıyor. Sigortalılık başlangıç tarihini öne çekecek alternatiflerin başında askerlik borçlanması geliyor. Bazı meslek grupları da yıpranma payı ile emekli olabiliyor. Askerliğini sigortalı bir işte çalışmaya başlamadan önce yapanların sigorta başlangıcı borçlandıkları süre kadar geriye çekilebilecek.

HAVA DEĞİŞİM SÜRELERİNE DİKKAT

Sabah'ın haberine göre, Askerlik borçlanmasında ihtiyaca göre bir gün bile emeklilik kapısı açabilir. Hava değişim sürelerinin bir bölümü için de borçlanma yapılabilecek.

Hava değişim sürelerinin aşan kısmı düşüldükten sonra kalan süreler borçlanılabiliyor. Şubat 2014 tarihine kadar uzun dönem askerlikte 3 aya kadarki kısmı, Şubat 2014-Haziran 2019 arasında uzun dönem askerlikte 30 güne kadarki kısmı borçlanılabilir.

Kasım 1980-Şubat 2014 arasında kısa dönem askerlikte 30 gün, Şubat 2014-Haziran 2019 tarihleri arasında kısa dönem askerlikte 15 günlük bölüm borçlanma kapsamında bulunuyor. Haziran 2019 tarihinden itibaren askerlik yapanların tabi oldukları askerlik süresinin her ayı için 1 güne kadarki kısmı için borçlanma yapılabilir. Örneğin 6 ay askerlik yapanlar 6 günlük bölüm için borçlanmaya gidebilir.

BİRDEN FAZLA BORÇLANMA İMKÂNI

Askerliğin uzamasına neden olan hastalık, ceza gibi nedenlerle uzayan süreleri borçlanma imkânı bulunmuyor. Askerlik dışında doktora, avukatlık staj süresi, yurtdışı borçlanma gibi seçenekleri olan ihtiyaç olan süreye göre tamamını ya da birini borçlanabilir. Askerlik Kanunu'na göre askerlik hizmetini er öğretmen olarak yapanlar, kıtada maaşsız olarak geçen süreleri borçlanabilir.

Askerlik borçlanma sürelerine ait prim tutarı başvuru yapılan tarihteki asgari ücret ile asgari ücretin 7.5 katı arasında olmak üzere kişilerin kendilerince belirlenen günlük kazancın yüzde 32'si oranında hesaplanıyor. EYT kapsamında Aralık 2022'de askerlik borçlanma başvurusunda bulunanlar bir gün için en düşük 69 lira, aylık 2 bin 70 lira, yıllık 24 bin 847 lira ödeme yapacak.

Borçlanma başvurusunu bu yıla bırakanların ise her bir gün için ödemesi gereken en düşük tutar 106.75 lira, aylık 3 bin 202 lira, yıllık 28 bin 430 lira olacak.

400 gün askerlik borçlanması yapacak bir kişinin 42 bin 700 lira, 540 gün askerlik borçlanması yapacak bir kişinin de 57 bin 645 lira ödeme yapması gerekiyor. Borçlanılacak sürenin hesabında ayın 28, 29, 30 veya 31 gün olup olmadığına bakılmadan ay 30, yıl 360 gün olarak dikkate alınıyor.

Etiketler : Başkan Recep Tayyip Erdoğan EYT Aralık 2022 Meclis
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