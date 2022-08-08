VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ÖSYM açıkladı! İşte yeni 2022-KPSS tarihleri
Türkiye'den 7 ayda 136,5 milyar dolarlık "teknoloji yoğun ürün" ihraç edildi
Emine Erdoğan'dan "Aşure Günü" paylaşımı
Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Bakan Kasapoğlu: Biz hiçbir zaman kısır tartışmaların içinde yer almadık
Aliya İzetbegoviç'in Bosna için kıymetini zamanla anladım
Tahıl koridorundan bir haftada 10 gemiyle 305 bin ton sevkiyat gerçekleşti
Miçotakis köşeye sıkıştı... Kendisini böyle savundu
Başkan Erdoğan'dan İsrail'in Gazze'ye saldırılarına sert tepki
İsrail savaş uçaklarını Gazze'ye karşı seçim sandıkları mı harekete geçirdi?
Datça'da badem hasadına başlandı
UEFA'dan hakem Ali Palabıyık'a görev
Trakya'nın asırlık 'Pavli Panayırı' 112. kez kurulacak
Arktik Okyanusu'na açılan Pencere ‘Lumbuz'
Kremlin, Ukrayna ile müzakerelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli rolüne işaret etti
Türkiye'den 7 ayda 136,5 milyar dolarlık "teknoloji yoğun ürün" ihraç edildi
EYT'liye 50-52 yaş ve prim formülü!
Rusya hakkında korkunç iddia!
Parkinson savaşçısı Boksör Nine
Vampir kelebekler istanbul'da
Instagram'da uzun fotoğraf dönemi
DJ Şahin Bahadır: Samsun'dan bir yıldız doğuyor
Otomobillere ÖTV indirimi gelecek mi?
"Zillet ittifakı PKK'nın kanlı ve kahredici istikametinde"
08 Ağustos 2022 Pazartesi 15:30:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2022 Pazartesi 15:30:00

EYT'liye 50-52 yaş ve prim formülü! Emeklilikte Yaşa Takılanlardan kimler faydalanabilecek?

Kaynak: Sabah

ABONE OL

Milyonların gözü EYT ile ilgili çalışmalara çevrilmiş durumda. Burada 6 adımlı bir çalışma yürütülüyor. Bu çalışmaların sonunda kimlerin EYT'li olduğu ve emeklilik şartları da ortaya çıkacak. Üzerinde durulan önemli konulardan birisi belli bir primin olması ve belli bir yaş barajının aşılması…

Sabah

Milyonlarca sigortalının beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) çalışması devam ediyor. Bu konuda oluşturulan çalışma grubu alternatifler üzerinde değerlendirmelerini yapıyor.

EYT düzenlemesi için 6 adımlı bir çalışma devam ederken öncelik olarak kapsamın belirlenmesine çalışılıyor.

Böylece kimlerin EYT'li sayılacağı da ortaya çıkmış olacak. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış yılını ve primini doldurmasına rağmen yaş şartı nedeniyle emekli olamamış sigortalılar şu anda EYT kapsamında sayılıyor.

Ancak 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamasına rağmen yılını veya primini tamamlamamış olanlar da bulunuyor.

Bunların dışında farklı kurumlarda çalıştığı için prim ve yıl şartı değişen sigortalılar da var. bu yüzden kapsamın belirlenmesi için önemli bir çalışma yürütülüyor.

EYT TASLAK ÇALIŞMASINDA 50-52 YAŞ FORMÜLÜ MASAYA GELDİ

8 Eylül 1999 yasası ile birlikte erkekler için işe giriş tarihine göre 44 ile 58 yaş arasında sınır getirildi.

Kadınlar da ise bu sınırlar işe giriş tarihine göre 40'dan başlayıp 55'e kadar gidiyor. Dolayısıyla şu anda EYT'li olarak 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için işe giriş tarihine göre bu yaşlarda emekli olma imkanı bulunuyor.

Burada kadınlar için 20 erkekler için de 25 yıl sınırı var. Bu süreler kadınlar için tamamlandı ancak erkekler için özellikle 1998 ve sonrası sigortalı olanlar için henüz dolmadı.

EYT yasası ile birlikte burada bir ortalama yaş gelmesi söz konusu olabilecek. Yapılan değerlendirmelere göre kadınlarda 50 erkeklerde ise 52 yaş sınırının gelmesi değerlendirilen alternatifler arasında bulunuyor.

Ancak bu sınırların farklılaşması da söz konusu olabilir. Aralık ayına kadar netleşmesi bekleniyor.

PRİM KAÇ OLACAK?

8 Eylül 1999 yasası ile birlikte öncesinde herkes için 5000 gün olan prim şartı ise işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 gün arasında değiştirilmiş oldu.

Yani şu anda EYT olarak sigortalı işe başlamış olanlar mevcut yasaya göre emekli olduklarında işe giriş tarihlerine göre 5000 ile 5975 gün arasında prim ödemek durumundalar. Tabi bu durum sadece SSK'lılar için geçerli.

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nda durum değişiyor. Bağ-Kur'da kadınlar için 7200 gün erkekler için ise 9 bin gün isteniyor.

Emekli sandığında da benzer rakamlar var. Kadın memurlar için 20 yıllık memurluk erkekler için ise 25 yıllık memurluk süresi gerekiyor.

Yeni düzenlemede de prim şartının ne kadar olacağı masada bulunuyor.

Burada eski yasada olduğu gibi 5000 günün yeterli olacağı bir alternatif bulunurken, bir diğer alternatifte ise mevcut yasadaki işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 gün arasında bir prim şartı olması var.

Yine konuşulan alternatifler arasında Bağ-Kur'da olduğu gibi erkekler için 9 bin gün kadınlar için 7200 gün olduğunda yaş şartı aranmaması ihtimali de bulunuyor.

Böylece primi çok olanlar yaş şartı olmadan emeklilik hakkı kazanırken primi az olanlar ise getirilecek yaş sınırıyla emekli olabilecek.

Böylece çok çalışıp fazla prim ödeyenler bunun avantajını da görmüş olacak.

EKSİK PRİM NE OLACAK?

Eksik primi olanlar şartları taşıyamadığından EYT'li olamazken borçlanma ile yükseltme imkanlarını kullanabilecek.

Böylece askerlik, doğum, ihya, hizmet tespiti gibi imkanlarla primler artırılabilecek. Bunun dışında EYT'liler açısından SSK'da 3600 gün ile Bağ-Kur'da 5400 gün ile kısmi emeklilik imkanı da kullanılabilecek. Ancak burada yaş sınırı biraz daha yükselecek.

Etiketler : Emeklilikte Yaşa Takılanlar eyt formül hükümet
Tarzını konuşturdu

Tarzını konuşturdu
Kansere yakalandı

Kansere yakalandı
Final üzüntüsü

Final üzüntüsü
Thor'dan romantik hareket

Thor'dan romantik hareket
Sahtecilik davası

Sahtecilik davası
Adana yolcusu

Adana yolcusu
Kaan gitti Silvestre geldi

Kaan gitti Silvestre geldi
Zengin Kız, Kupa Kızı oldu

Zengin Kız, Kupa Kızı oldu
Yeni tekli yolda

Yeni tekli yolda

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream ======= >>>>>>> Stashed changes