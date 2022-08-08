EYT'liye 50-52 yaş ve prim formülü!

Sabah

Milyonlarca sigortalının beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) çalışması devam ediyor. Bu konuda oluşturulan çalışma grubu alternatifler üzerinde değerlendirmelerini yapıyor.

EYT düzenlemesi için 6 adımlı bir çalışma devam ederken öncelik olarak kapsamın belirlenmesine çalışılıyor.

Böylece kimlerin EYT'li sayılacağı da ortaya çıkmış olacak. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış yılını ve primini doldurmasına rağmen yaş şartı nedeniyle emekli olamamış sigortalılar şu anda EYT kapsamında sayılıyor.

Ancak 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamasına rağmen yılını veya primini tamamlamamış olanlar da bulunuyor.

Bunların dışında farklı kurumlarda çalıştığı için prim ve yıl şartı değişen sigortalılar da var. bu yüzden kapsamın belirlenmesi için önemli bir çalışma yürütülüyor.

EYT TASLAK ÇALIŞMASINDA 50-52 YAŞ FORMÜLÜ MASAYA GELDİ

8 Eylül 1999 yasası ile birlikte erkekler için işe giriş tarihine göre 44 ile 58 yaş arasında sınır getirildi.

Kadınlar da ise bu sınırlar işe giriş tarihine göre 40'dan başlayıp 55'e kadar gidiyor. Dolayısıyla şu anda EYT'li olarak 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için işe giriş tarihine göre bu yaşlarda emekli olma imkanı bulunuyor.

Burada kadınlar için 20 erkekler için de 25 yıl sınırı var. Bu süreler kadınlar için tamamlandı ancak erkekler için özellikle 1998 ve sonrası sigortalı olanlar için henüz dolmadı.

EYT yasası ile birlikte burada bir ortalama yaş gelmesi söz konusu olabilecek. Yapılan değerlendirmelere göre kadınlarda 50 erkeklerde ise 52 yaş sınırının gelmesi değerlendirilen alternatifler arasında bulunuyor.

Ancak bu sınırların farklılaşması da söz konusu olabilir. Aralık ayına kadar netleşmesi bekleniyor.

PRİM KAÇ OLACAK?

8 Eylül 1999 yasası ile birlikte öncesinde herkes için 5000 gün olan prim şartı ise işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 gün arasında değiştirilmiş oldu.

Yani şu anda EYT olarak sigortalı işe başlamış olanlar mevcut yasaya göre emekli olduklarında işe giriş tarihlerine göre 5000 ile 5975 gün arasında prim ödemek durumundalar. Tabi bu durum sadece SSK'lılar için geçerli.

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nda durum değişiyor. Bağ-Kur'da kadınlar için 7200 gün erkekler için ise 9 bin gün isteniyor.

Emekli sandığında da benzer rakamlar var. Kadın memurlar için 20 yıllık memurluk erkekler için ise 25 yıllık memurluk süresi gerekiyor.

Yeni düzenlemede de prim şartının ne kadar olacağı masada bulunuyor.

Burada eski yasada olduğu gibi 5000 günün yeterli olacağı bir alternatif bulunurken, bir diğer alternatifte ise mevcut yasadaki işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 gün arasında bir prim şartı olması var.

Yine konuşulan alternatifler arasında Bağ-Kur'da olduğu gibi erkekler için 9 bin gün kadınlar için 7200 gün olduğunda yaş şartı aranmaması ihtimali de bulunuyor.

Böylece primi çok olanlar yaş şartı olmadan emeklilik hakkı kazanırken primi az olanlar ise getirilecek yaş sınırıyla emekli olabilecek.

Böylece çok çalışıp fazla prim ödeyenler bunun avantajını da görmüş olacak.

EKSİK PRİM NE OLACAK?

Eksik primi olanlar şartları taşıyamadığından EYT'li olamazken borçlanma ile yükseltme imkanlarını kullanabilecek.

Böylece askerlik, doğum, ihya, hizmet tespiti gibi imkanlarla primler artırılabilecek. Bunun dışında EYT'liler açısından SSK'da 3600 gün ile Bağ-Kur'da 5400 gün ile kısmi emeklilik imkanı da kullanılabilecek. Ancak burada yaş sınırı biraz daha yükselecek.